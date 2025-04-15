Свыше 550 кубанских производителей стали участниками инфотуров на курорты Краснодарского края



Такие выставки-презентации предприятий проводят в рамках исполнения поручения губернатора Вениамина Кондратьева о привлечении к поставкам в сферу гостеприимства кубанских производителей.



– Встречи с предприятиями ресторанно-гостиничного бизнеса региона в формате инфотуров проводим с 2019 года. За то время их участниками стали свыше 550 производителей промышленной продукции, продуктов и напитков. Такие мероприятия позволяют предприятиям всех отраслей промышленности региона напрямую заключать контракты о поставках с организациями сферы гостеприимства, увеличивая долю кубанской продукции на курортах нашего региона, – рассказал министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько.

За последние пять лет инфотуры посетили более семи тысяч представителей санаторно-курортного комплекса и ресторанного бизнеса Кубани. Выставки-презентации организуют совместно с министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, департаментом потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя, министерством курортов, туризма и олимпийского наследия края.

Очередной инфотур пройдет в Геленджике 17 апреля. Продукцию собственного производства представят более 30 организаций, в их числе производители промышленной продукции. Это предприятия «ПищТех», «НПП Флореаль», «Кубанская Бумажная Фабрика», «Фитстайл Эко», компания предпринимателя Дмитрия Лесникова. В рамках экспозиции они продемонстрируют пищевое оборудование, санитарно-гигиеническую продукцию, бытовую химию и косметические средства.

Консультацию об участии в инфотуре можно получить по телефону: +7 (861) 259-09-36.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник: admkrai.krasnodar.ru