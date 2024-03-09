Что такое корпоративное управление?

Корпоративное управление — это система правил, практик и процессов, с помощью которых компания управляется и контролируется. По сути, это предполагает баланс интересов многих заинтересованных сторон компании, таких как акционеры, руководство, клиенты, поставщики, финансисты, правительство и общество.

«Хорошее управление меняет производительность, поскольку оно защищает от негативных рисков, таких как репутационные риски и риски добросовестности, а также помогает организациям адаптироваться, что создает возможности для роста». – Профессор IMD Дидье Коссен

Система корпоративного управления создана, чтобы позволить совету директоров и руководству преследовать цели, соответствующие интересам заинтересованных сторон компании, и способствовать эффективному мониторингу. Это сделано для того, чтобы побудить фирмы создавать стоимость. Эта структура состоит из явных и неявных контрактов между компанией и заинтересованными сторонами о распределении обязанностей, прав и вознаграждений, а также процедур согласования иногда противоречивых интересов заинтересованных сторон в соответствии с их обязанностями, привилегиями и ролями.

В современной деловой среде важность корпоративного управления получает все большее признание. Это рассматривается не просто как юридическое обязательство, но и как основа для повышения конкурентоспособности, эффективности и доверия рынка, что ведет к устойчивому росту.