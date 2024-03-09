Что такое корпоративное управление?

Корпоративное управление — это система правил, практик и процессов, с помощью которых компания управляется и контролируется. По сути, это предполагает баланс интересов многих заинтересованных сторон компании, таких как акционеры, руководство, клиенты, поставщики, финансисты, правительство и общество.
«Хорошее управление меняет производительность, поскольку оно защищает от негативных рисков, таких как репутационные риски и риски добросовестности, а также помогает организациям адаптироваться, что создает возможности для роста». – Профессор IMD Дидье Коссен
Система корпоративного управления создана, чтобы позволить совету директоров и руководству преследовать цели, соответствующие интересам заинтересованных сторон компании, и способствовать эффективному мониторингу. Это сделано для того, чтобы побудить фирмы создавать стоимость. Эта структура состоит из явных и неявных контрактов между компанией и заинтересованными сторонами о распределении обязанностей, прав и вознаграждений, а также процедур согласования иногда противоречивых интересов заинтересованных сторон в соответствии с их обязанностями, привилегиями и ролями.
В современной деловой среде важность корпоративного управления получает все большее признание. Это рассматривается не просто как юридическое обязательство, но и как основа для повышения конкурентоспособности, эффективности и доверия рынка, что ведет к устойчивому росту.
Каковы ключевые компоненты корпоративного управления?
К ключевым элементам корпоративного управления относятся структура и практика советов директоров, которые гарантируют, что советы сформированы надлежащим образом и обладают сочетанием опыта, разнообразия и независимости, что позволяет им эффективно осуществлять руководство и надзор, например https://zolotenkov.ru/.
Управление рисками и внутренний контроль имеют жизненно важное значение для выявления, оценки и управления рисками, а также для обеспечения целостности финансовой и управленческой отчетности. Прозрачность и раскрытие информации имеют решающее значение для завоевания и поддержания доверия инвесторов. Они предполагают предоставление своевременной и точной информации по всем существенным вопросам, включая финансовое положение, результаты деятельности и управление компанией.
Этическое деловое поведение лежит в основе всей деятельности и имеет основополагающее значение для репутации компании и ее долгосрочного успеха. Это предполагает соблюдение законов, правил и стандартов для предотвращения мошеннических или неэтичных действий. Права и обязанности акционеров направлены на защиту интересов акционеров и обеспечение справедливого обращения с ними, а также подчеркивание важности их собственных обязанностей в процессе управления.
Вот как обычно выглядит структура корпоративного управления:
- Совет директоров является высшим руководящим органом, отвечающим за определение стратегии организации, контроль за управлением и обеспечение соблюдения законодательных и нормативных требований.
- Команда исполнительного руководства, возглавляемая главным исполнительным директором (генеральным директором) или высшим руководителем, отвечает за повседневную деятельность организации и реализацию стратегических решений совета директоров.
- В состав советов директоров компаний обычно входят исполнительные директора (высшее руководство) и неисполнительные директора (независимые директора: лица, не работающие в компании или ее аффилированных лицах и, следовательно, свободные от каких-либо конфликтов интересов).
- Независимые члены совета привносят в совет объективность, разнообразные точки зрения и специализированный опыт, повышая прозрачность, подотчетность и надлежащее управление. Они представляют интересы акционеров и заинтересованных сторон, обеспечивая учет их прав и интересов при принятии решений.
Для эффективного выполнения своих обязанностей совет часто делегирует определенные функции специализированным комитетам. Несколько общих комитетов совета директоров включают:
- Комитет по вознаграждениям: эта группа контролирует вознаграждение и оплату труда руководителей, а также оценивает работу сотрудников для определения адекватной заработной платы в соответствии с целями организации и интересами акционеров.
- Комитет по аудиту : они контролируют целостность финансовой отчетности, контролируют внутренний контроль (политики и процедуры, которые защищают активы, обеспечивают точную финансовую отчетность, повышают эффективность и снижают риски) и взаимодействуют с внешними аудиторами для обеспечения соблюдения требований.
- Комитет по корпоративному управлению/комитет по назначениям: эти члены отвечают за состав совета директоров, определение и назначение новых директоров, а также разработку политики и практики управления.