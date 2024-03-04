Цены в России: что-то может даже подешеветь: в России решили отвязать цены от общемировых. Цены в России. Россия цены. Россия последние новости на сегодня. Новости России. Блокнот Россия. Блокнот России. Россия новости. Новости Россия. Россия сегодня.

Соответствующий законопроект принят в первом чтении.

Российские цены предложили отвязать от общемировых. Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

Цены внутри России часто завязаны на общемировых и зависят от них. Например, стоимость того или иного товара может вырасти из-за того, что увеличилась общемировая цена и биржевые индикаторы. В случае отвязки цена станет более независимой и будет учитывать экономическую ситуацию в стране, считают депутаты.

Предлагается отвязывать российские цены от мировых поэтапно. Пока речь идет о том, чтобы дать возможность антимонопольщикам (ФАС) не учитывать мировые цены при определении монопольно высокой или низкой цены товара.

В ФАС проект поддерживают, пишет «Коммерсант». В ведомстве считают, что цена должна быть в первую очередь показателем, основанным на балансе спроса и предложения и не должна зависеть от мировых. Там отметили, что по новым критериям стоит рассматривать товары, «на которые уже сформированы отечественные индикаторы».

Фото: pixabay.com

Это уже вторая версия законопроекта, в которой учитывается то, что одномоментный отказ от привязки к мировым ценам невозможен и национальную систему надо формировать постепенно.

В любом случае, у ФАС всегда останется возможность в случае чего сопоставить цены и с зарубежными аналогами. Правда, есть мнение, что ориентиры и правила ценообразования на внутреннем изолированном рынке не совсем понятны и не ясно, к чему это приведет. Например, теперь доказать обоснованность ценообразования станет сложнее.

Помимо этого, законопроект даст возможность ФАС заходить с проверкой по поводу повышения цен на предприятие, основываясь на все доступные источники — интернет, контрагентов, обращения граждан, а не только на оферту после публичного повышения. Предостережение антимонопольщики смогут выносить даже в случае, если повышение готовится и ещё не произошло.

Фото: pixabay.com

Эксперты считают, что мировые индикаторы не всегда объективны, особенно в нынешних геополитических условиях, поэтому переход на своё ценообразование пойдет на пользу потребителю. Ведь зачастую цена может подскочить из-за внешних факторов, таких как введение санкций, из-за которых растут цены за рубежом.

Однако есть мнение, что отход от мировых цен может грозить дефицитом товаров и спекуляциями. Как считает экономист Елена Ведута, ориентир на мировые цены — общепринятая практика и отказ от неё может привести к ситуации, схожей с временами СССР.

«Цены в рознице должны соответствовать ценам равновесия. Если этого не будет, мы получим ту картину, которая была в Советском союзе, когда у нас был, с одной стороны, дефицит, а с другой стороны — затоваривание», — цитирует эксперта ОСН.

По мнению экономиста, цены, даже если формируются на внутреннем рынке, должны быть основаны на равновесии спроса и предложения.

Иллюстрация: “Блокнот”

Ряд других экономистов считает, что нововведения позволят стабилизировать цены на целый список внутренних товаров. Так, например, не сможет повториться ситуация, которая произошла в прошлом году с ценами на яйца. На цены будут влиять сами компании, основываясь на свои издержки, при росте цен это будет происходить плавно, а не скачками. Кроме того, стоимость продуктов, производимых внутри страны, может даже снизиться, а вот влиять на импортные товары (кофе, бананы и так далее) вряд ли получится.

Председатель Союза потребителей России Петр Шилиц считает, что законопроект отражает реальность, так как экономика России отделилась от мировой, именно поэтому ориентироваться на цены других государств нецелесообразно.

Законопроект может заработать с даты официального опубликования, однако Минэкономразвития предлагает сделать сроком вступления 1 сентября 2024 года.

Ранее стало известно, как изменились цены в России за неделю.