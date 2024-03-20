В США медсестер больше не учат застилать кровати и кормить пациентов, а в Польше обучение занимает 4 часа

Высшее образование медсестер и акушерок выгодно, но эти знания не доходят до лиц, принимающих решения, в том числе до руководства больницы – каждые 10 процентов медсестры со степенью бакалавра в больнице составляют 7%, хотя это влияет на снижение смертности. Больницы с 60 процентами медсестры со степенью бакалавра, ухаживающие за 6 пациентами, имели 30 процентов уровень смертности ниже, чем в больницах, на 30%. медсестры со степенью бакалавра и ухаживающие за 8 пациентами – это польские исследования, – сказал доктор Хаб Александра Гаворска-Кржеминская из Гданьского медицинского университета. Многие онлайн сервисы предлагают онлайн обучение в интернете, практически для любой профессии, не выходя из дома или по дороге courselandia.ru.

Профессор Мария Козка из Медицинского колледжа Ягеллонского университета отметила, что существует тенденция собирать сертификаты и дипломы, подтверждающие квалификацию, но они часто не используются на работе. – Это пустая трата времени, – подчеркнула она. Она отметила, что квалификация – это не то же самое, что компетенции.