Денис Буцаев и Евгений Пергун проинспектировали комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новороссийске







1

из

4

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ совместно с вице-губернатором Краснодарского края оценили ход реконструкции объекта.



– Это очень важный для Новороссийска объект. Модернизация существующего комплекса позволит увеличить его мощности и сделать более качественной работу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Для такого крупного муниципалитета, портового узла, существование эффективного и современного комплекса – закономерный итог развития инфраструктуры в жилищно-коммунальной сфере. Процесс реконструкции полигона контролируем совместно с федеральными органами власти, – рассказал Евгений Пергун.

Работы по реконструкции полигона на горе Щелба ведут в рамках инвестиционной программы. На территории планируют создать современный комплекс компостирования и модернизировать сортировочные мощности. Стоимость проекта – 1,2 млрд рублей.

– Краснодарский край в последнее время активно развивает систему ликвидации отходов. Один из ключевых проектов, который сейчас в стадии реализации – модернизация полигона на горе Щелба. При реконструкции таких важных для города и жителей объектов важно соблюдать все требования природоохранного законодательства. Будем контролировать темпы и качество работ в постоянном режиме, – отметил Денис Буцаев.

Денис Буцаев и Евгений Пергун посмотрели темпы реконструкции полигона. На участке компостирования уже завершены подготовительные работы, ведут вертикальную планировку территории. По словам представителя компании-подрядчика, в ближайшее время ожидают поставку геосинтетического материала.

В мероприятии также приняли участие представители министерства ТЭК и ЖКХ региона и администрации Новороссийска.

Пресс-служба администрации Краснодарского края