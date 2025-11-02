Предприятия Краснодарского края участвуют в крупнейшей ярмарке в Китае







«Кантонскую ярмарку» проводят в Гуанчжоу до 4 ноября. Свою продукцию представляют десять кубанских компаний.

– Китай остается одним из ключевых внешнеторговых партнеров Кубани. За первое полугодие 2025 года товарооборот с КНР вырос в два раза, а экспорт – более чем в четыре с половиной раза, по сравнению с предыдущим годом. Это подтверждает высокий интерес к кубанской продукции и эффективность мер государственной поддержки экспортеров. Краснодарский край экспортирует в Китай мясо, зерно и масличные семена, овощи, а также масло подсолнечное и льняное, муку, мясные полуфабрикаты. Участие региона в Кантонской ярмарке – это инвестиция в будущее торгово-экономических отношений и укрепление международного имиджа Краснодарского края, – отметил заместитель губернатора Александр Руппель.

Стенд для кубанских компаний организовал региональный Центр поддержки экспорта при содействии департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности. В экспозиции представлены десять компаний, которые демонстрируют широкий ассортимент продукции: от сельскохозяйственных культур – пшеницы, кукурузы, отрубей – до продуктов глубокой переработки, включая кондитерские изделия, кулинарные соусы и алкогольные напитки. Половина участников от региона обладатели знака «Сделано на Кубани».

Экспозицию Краснодарского края посетил исполняющий обязанности Генерального консула РФ в Гуанчжоу Владимир Митыпов. Он отметил разнообразие представленной продукции и высокий уровень подготовки участников.

В первый день работы ярмарки на стенде региона подписали соглашение о развитии торгово-экономического сотрудничества между кубанским производителем крепких алкогольных напитков и китайским импортером продовольственных товаров.

– «Кантонская ярмарка» – крупнейшее в Китае многоотраслевое выставочно-ярмарочное мероприятие, ежегодно собирающее посетителей из более чем 200 стран и регионов мира. Ярмарка проходит дважды в год, весной и осенью, в несколько этапов. Мы участвуем в заключительной третьей фазе, посвященной легкой и пищевой промышленности. Только за неполный первый день выставки было проведено более ста переговоров с представителями деловых сообществ стран Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, – подчеркнул директор Центра поддержки экспорта Краснодарского края Роман Воротников.

«Кантонскую выставку» проводят в Гуанчжоу в КНР несколько раз в год. Для кубанских предпринимателей участие в ярмарке открывает новые возможности для выхода на азиатские рынки и расширения географии поставок.

Пресс-служба администрации Краснодарского края