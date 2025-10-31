В Краснодарском крае определили лучший казачий класс







Итоги конкурса подвели в Крымске. В нем участвовало 46 казачьих классов кубанских школ, финалистами стали 20.

– Конкурс на лучший казачий класс проводим в регионе уже 15 лет. С каждым годом он проходит все интереснее. Ребята с удовольствием участвуют, получают яркие эмоции, знания по истории и культуре кубанского казачества, заводят новых друзей, – рассказал заместитель министра образования и науки Краснодарского края Сергей Крившенко.

По итогам конкурсных испытаний среди 6-8 классов первое место заняли ребята из краснодарской школы №61, на втором месте школа №56 Крымского района и третье место у учащихся школы №7 Динского района.

Среди 9-11 классов места распределились следующим образом. На первом месте школьники из школы №24 Новороссийска, на втором ребята из школы №28 Лабинского района и на третьем – казачата школы№7 Кущевского района.

Участники показали знания в истории и культуре кубанского казачества. Они защищали научно-исследовательские проекты, рассказывали о героических подвигах казаков в настоящее время, изучали секреты кубанской кухни, участвовали в исконно казачьи играх.

В школах края открыто 5282 класса казачьей направленности, в которых обучается более 112 тысяч детей.

Пресс-служба администрации Краснодарского края