Дрон DJI Mini 3 получил большие изменения от DJI

DJI широко известен как один из ведущих брендов на рынке квадрокоптеров. Компания выпускает несколько самых продаваемых моделей дронов, включая дрон dji mavic 3 pro и более простую модель DJI Mini 3, который все так любят. Квадрокоптеры DJI великолепны, но они также довольно дороги, если покупать их по полной цене. Вот почему это огромная новость, что DJI недавно внесла большие изменения в дрон DJI Mini 3, который все так любят.

Ранее стоивший $559, DJI Mini 3 получил большое снижение цены, поэтому его новая рекомендованная розничная цена составляет $419. Это огромное снижение цены на 25%. И прямо сейчас, вдобавок ко всему, Mini 3 продается по цене всего $329 , что является самой низкой ценой за всю историю этой самой продаваемой модели. Есть также несколько предложений по комплектации , которые предлагают экономию, когда вы получаете DJI Mini 3 вместе с аксессуарами. Но если все эти предложения DJI все еще слишком дороги для вашего бюджета, я включил несколько альтернативных моделей дронов, которые намного дешевле.

DJI Mini 3 — это фантастический компромисс для тех, кто хочет качество DJI, но не хочет тратить больше $1000 на квадрокоптер. Модели из линеек DJI Mavic и DJI Air начинаются от $1000 и достигают более $2000, если вы выбираете комплект.

Что касается функций, DJI Mini 3 — это потрясающий складной дрон с камерой, который действительно производит впечатление, несмотря на свои компактные размеры. Он оснащен камерой 4K со стабилизацией подвеса для кристально чистых видео с воздуха. Он также обеспечивает до 38 минут полета и оснащен контроллером дальнего действия, так что вы можете отправиться практически куда угодно.

При цене $559 это уже была самая доступная модель, которую предлагает DJI. Теперь, однако, дрон DJI Mini 3 продается за $419 и продается за $329 , что является самой низкой ценой за всю историю. Или, если вы хотите версию с видеопультом, чтобы вы могли транслировать видео прямо на экран, она снижается до $421.44.