На карту и без отказа: россияне за месяц набрали микрозаймов на 81,4 млрд рублей

Это рекорд за последние полтора года.

Россияне увлеклись микрокредитами, только за май жители страны взяли микрозаймов на 81,4 млрд рублей — это рекорд за последние полтора года. Как ни странно, эксперты связывают это с ростом благосостояния заемщиков.

Микрозаймами называют кредиты, выданные микрофинансовыми организациями (МФО). Такие вправе одобрять суммы только до миллиона рублей. Хотя чаще всего это суммы намного меньше — до 100 тысяч, которые выдают быстро (за 15-20 минут) и без жестких требований к заемщику. Иногда для этого даже не нужно никуда идти — заемщиков «проверяют» онлайн, а для подтверждения личности достаточно профиля с «Госуслуг»(чем пользуются и мошенники).

Правда, у таких кредитов есть недостатки — очень высокая стоимость денег, порядка 0,5-1% в день, большие штрафы за просрочку и в будущем проблемы с коллекторами. Тем не менее, несмотря на всё это, люди идут в МФО за быстрыми деньгами.

В мае 2024 года МФО выдали 81,4 млрд рублей физическим лицам, заключив 6,34 млн договоров, пишет РБК со ссылкой сразу на несколько источников. Рост объемов выданных ссуд в сравнении с прошлым годом заметный (по некоторым данным — более 40%).

Фото: pixabay.com

В самих микрозаймовых организациях всплеск интереса к микрокредитам комментируют по-разному. Кто-то вообще не отмечает какого-то особенного роста объемов выдачи кредитов, кто-то называет их небольшими.

Некоторые же связывают увеличение числа микрозаймов с тем, что компании стараются сейчас набрать клиентскую базу перед тем, как регулирование микрозаймов будет ужесточено. Так, с 1 июля МФО должны будут учитывать финансовую нагрузку клиента, запрашивая данные во всех квалифицированных бюро кредитных историй. Иными словами, человеку с кредитами получить новый будет сложнее.

Кроме того, считают эксперты, рост рынка обеспечивается также банковские МФО и МФО маркетплейсов. Банковские МФО — это организации, учрежденные банками и которые банки советуют тем клиентам, которые по каким-то причинам получили отказ по кредиту в банке.

Фото: pixabay.com

Спрос на микрозаймы связывают также с ростом заработных плат. Клиентами якобы становятся те, у кого ранее доходы были небольшими, а теперь ситуация улучшилась и потребности изменились. В банках тоже подтверждают этот тезис, говоря, что появилось много заемщиков без кредитной истории.

«Увеличение доходов у наименее обеспеченных слоев населения способствует росту одобрений, также умеренную активность проявляют МФО в экосистемах крупных банков и маркетплейсов», — отмечает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

По прогнозам рейтингового агентства, в 2024 году рост выдач микрозаймов в России вырастет по сравнению с прошлым годом примерно на 25%.

Ранее исследования показали, что чаще всего заявки на микрозаймы чаще одобряли финансистам, владельцам бизнеса, самозанятым, IT-специалистам. Реже всего положительные ответ получали работники сельского хозяйства, водители и строители.

Фото: pixabay.com

Опрос, проведенный в конце прошлого года, показал, что к микрозаймам обращаются почти 13% россиян. По данным Moneyman, речь идет о тех, у кого уже есть кредит в банке — новая ссуда им нужна, чтобы закрыть кредит или для других целей. Для многих решение идти в МФО и брать деньги под невыгодный процент часто связано с каким-то форс-мажором — болезнью, задержкой зарплаты или другими случаями, когда экстренно нужны деньги.

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