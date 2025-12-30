Двое юных героев акции «Доброелка» получили подарки от губернатора Краснодарского края

Вениамин Кондратьев исполнил новогодние мечты Николая и Миланы из Сочи.

Шестилетний Николай просил у Деда Мороза внедорожник на пульте управления. Мальчик – подопечный благотворительного фонда «Край добра», у него нарушения центральной нервной системы. Его старшая сестра первоклассница Милана, которая борется с лейкозом, хотела получить конструктор. Снегирька с ее желанием тоже «снял с доброелки» губернатор. Всего Вениамин Кондратьев в рамках акции передал подарки для пятерых ребят.

В преддверии новогодних праздников благотворительный фонд «Край добра» осуществит более 2 тыс. детских желаний. Благодаря неравнодушию жителей удалось собрать свыше 3,5 млн рублей, что позволило завершить сбор за две недели до Нового года.

– В фонд продолжают приходить письма с желаниями детей, адресованные Деду Морозу. Мы аккуратно их упаковываем, сортируем и готовим к отправке в города, районы и станицы нашего края. Счастливые глаза и улыбки ребят – это радость не только для нас, но и для всех жителей, которые приняли участие в благотворительной акции, – рассказала руководитель фонда «Край добра» Яна Сторожук.

Все подопечные фонда – это дети с тяжелыми заболеваниями, учащиеся специализированных школ и детских домов. Помочь им можно на сайте акции и фонда «Край добра».

