Вениамин Кондратьев поздравил жителей Краснодарского края с наступающим Новым годом

Новогоднее обращение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева:

Уважаемые земляки. Уже совсем скоро в кругу родных, друзей и близких под бой курантов мы встретим новый 2026-й год. Уходящий 2025-й год для каждого из нас был разным. Кому-то он принес новые успехи и свершения, а для кого-то был годом непростым. Для нашего края он тоже был разным, были достижения и результаты, которыми, конечно, мы гордимся в условиях вызовов, о которых мы все знаем, но было немало трудностей и серьезных испытаний. И, как всегда, эти испытания и трудности мы преодолевали вместе, большой кубанской семьей, работали плечом к плечу и поддерживали друг друга. В этой сплоченности и есть сила нашего края, нас – его жителей.

Мы сделали все, что от нас зависит, чтобы сохранить жизнь, к которой мы привыкли, сохранить стабильность и безопасность в нашем крае, создать фундамент для дальнейшего социально-экономического роста региона. Вместе с аграриями и учеными боролись с возвратными заморозками, а затем с засухой, буквально сражались за достойный урожай. Вместе с добровольцами со всей страны восстанавливали пляжи Анапы и Темрюкского района, пострадавшие от разлива мазута. В нынешних условиях старались делать все, чтобы наши дети по всему краю учились в современных образовательных учреждениях, росли здоровыми, мечтали и раскрывали свои таланты. Для этого продолжали строить школы, детские сады, спортивные комплексы. Мы стремились создавать условия для сохранения здоровья жителей края, улучшения качества жизни. Продолжали строить больницы, поликлиники, благоустраивать парки и скверы. Ремонтировать существующую дорожную инфраструктуру, ну и строить новую. В целом создавать комфорт для жизни в наших городах, станицах и селах.

Дорогие друзья. Уходящий 2025-й год войдет в историю как год 80-летия Великой Победы. Мы чествовали фронтовиков и тружеников тыла, вспоминали подвиг поколения победителей. Они выдержали тяготы войны, победили и завещали нам беречь и защищать нашу Родину. Сейчас на специальной военной операции наши бойцы мужественно выполняют свой долг. Рискуют своими жизнями ради нас с вами, ради будущего наших детей, внуков и последующих поколений, ради будущего нашей великой страны. Низкий поклон всем, кто в эти дни находится на боевом посту. Краснодарский край гордится вами. Не сомневаемся, что вы вернетесь домой с победой.

Дорогие земляки. Еще раз хочу подчеркнуть – этот год был непростым. Но мы справились, сохраняя веру в себя и свои силы, чувствуя свою ответственность перед страной, будущими поколениями, продолжали уверенно верить и создавать наше счастливое завтра. Спасибо каждому из вас за готовность трудиться во имя нашего любимого Краснодарского края и нашей великой России. Уверен, в новом году наше единство будет таким же крепким. Вместе мы будем решать задачи, которые нам диктует жизнь. Стремиться приумножать социально-экономическое благополучие края, а значит каждого жителя.

Пусть 2026-й год принесет всем нам силы для воплощения задуманного, исполнит заветные мечты ну и конечно, ожидания, оправдает надежды. И то, что мы не успели осуществить в этом году, в следующем – обязательно осуществится. Здоровья и успехов вам, вашим семьям, родным и близким, дорогие мои земляки. Ну и конечно, простого человеческого счастья. С праздником, любимый Краснодарский край. С наступающим Новым, 2026-м годом.

