Экономический эффект от внедрения бережливых технологий на Кубани превысил 147 млрд рублей







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В традиционную подборку за 30 июня – 6 июля также собрали новости о нацпроектах «Экологическое благополучие», «Семья», «Инфраструктура для жизни», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь и дети», «Туризм и гостеприимство».

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»:

– Бережливые технологии на Кубани внедряют 367 предприятий. Губернатор Вениамин Кондратьев принял участие в сессии «Производительность труда. От стратегии к действиям» в Подмосковье.

– Лабинский машиностроительный завод ускорит процесс изготовления металлических дверей.

– Предприятие сферы ЖКХ города-курорта Сочи переходит на режим бережливости.

– В Краснодаре обсудили вопросы повышения производительности труда на предприятиях региона.

– Благодаря росту производительности труда экономика Краснодарского края приросла на 1,5 трлн рублей.

Нацпроект «Экологическое благополучие»:

– На Кубани проходит ежегодный конкурс «Природа Краснодарского края».

Нацпроект «Семья»:

– На ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений культуры Кубани направят более 2,4 млрд рублей.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»:

– На приобретение медоборудования в 2025 году в крае направят 3,7 млрд рублей.

– В 2025 году в больницы и поликлиники региона приобретут более 2,1 тыс. единиц оборудования.

– Акцию «День донора» провели в Тбилисском и Северском районах.

– В Калининском районе после капитального ремонта открыли детскую поликлинику.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни:

– В Лабинске капитально ремонтируют сети водоснабжения.

– В Успенском районе – центре села Коноково – благоустраивают зеленую зону.

Нацпроект «Молодежь и дети»:

– 47 кубанских школьников стали финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена» для 5-7 классов.

– В Славянском районе открылся современный детский сад «Академия детства».

– Кубанские вузы стали победителями конкурса Росмолодежь.Гранты.

– Кореновский автомеханический техникум стал первым в регионе казачьим учреждением системы СПО.

– Команда Армавирского юридического техникума завоевала третье место на окружном этапе «Зарницы 2.0».

Нацпроект «Туризм и гостеприимство»

– В Краснодарском крае разрабатывают международные турпродукты.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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