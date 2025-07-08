Вениамин Кондратьев вручил медали «Родительская доблесть» 15 многодетным семьям

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Торжественный прием в честь Дня семьи, любви и верности провели в Краснодаре. Участие в нем также приняли вице-губернатор Анна Минькова и митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий.

– День семьи – это не просто дата в календаре, а наш общий праздник, который каждый чувствует в душе. Семья – основа всего. Без любви, терпения и смирения не будет той семьи, которой мы дорожим с детства. В любые времена большие семьи – это огромная ответственность. Необходимо много сил, чтобы вырастить мальчишек и девчонок достойными гражданами страны, созидателями. Родина начинается именно с семьи. То, что мы вкладываем в детей сегодня, определяет, какой будет наша жизнь завтра. Хочу поблагодарить вас за родительский подвиг. Спасибо за то, что создаете уверенность в завтрашнем дне, являетесь надежной опорой Кубани и всей страны. Пусть счастье и гармония в ваших домах только множатся, берегите друг друга, – сказал Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что в 2025 году более 45 миллиардов рублей из краевого бюджета направили на меры поддержки семей с детьми. В том числе это краевой материнский капитал на третьего или последующего ребенка, компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг и расходов по догазификации, предоставление бесплатного питания в школах, техникумах и колледжах, проезда в городском и пригородном транспорте для школьников, компенсация затрат на обучение детей в колледжах и техникумах.

Митрополит Василий также поздравил с праздником присутствующих и напомнил, что семья – это малая церковь.

– Именно в семье формируется то, что невозможно получить вне ее – любовь, верность, уважение. Когда человек вырастает и сталкивается с трудностями, он вспоминает свою семью и тот опыт, который получил. Семья – это кузница кадров: у многодетных вырастет и врач, и мастер. Если воспринимать семью как основу государственности, все встанет на свои места. Хочу пожелать, чтобы православные семьи становились надежным оплотом для своей страны, – сказал митрополит Василий.

За достойное воспитание детей, вклад в возрождение и укрепление семейных традиций губернатор вручил награды парам, которые воспитывают четырех и более детей.

Медали Краснодарского края «Родительская доблесть» удостоены семьи: Аксеневич, которая воспитывает 11 детей, Чернышовы – 10 детей, Колисниченко – 8 детей, Кочерга – 7 детей. Коробчук, Снежко и Сирины – по 6 детей. У Арбузовых, Карасени, Левченко, Барановских и Шевченко – по 5 детей. Супруги Волушко, Некрицухины и Яготиновы растят четырех детей. Эти семьи не только многодетные, но и активные: занимаются спортом, творчеством, волонтерством, участвуют в оказании помощи бойцам СВО.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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