На Кубани провели мероприятия в честь годовщины подписания жалованной грамоты Екатериной II

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– Кубанские казаки знают историю родного края и чтят память императрицы Екатерины Великой. Кубанское войско ежегодно набирает силу, верой и правдой служит своей стране. Мужество и доблесть, которыми всегда славились казаки, сегодня проявляются с новой силой. Уверен, что нам удастся с честью и достоинством выполнить все поставленные перед нами задачи, сохранить самобытную культуру и приобщить к ней последующие поколения, – отметил Александр Власов.

Взвод Почетного караула и Кубанский духовой оркестр творческого объединения «Премьера» продемонстрировали торжественный церемониал «Час Славы Кубани».

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Памятную дату – День подписания императрицей Екатериной II Жалованной грамоты Черноморскому войску – отмечают на Кубани каждый год.

Жалованная грамота императрицы Екатерины II – один из главных документов Кубанского казачьего войска. Подлинник хранится в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике им. Е.Д. Фелицына.

Пресс-служба администрации Краснодарского края