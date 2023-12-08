Экономим на покупке авиа билетов

Подумайте о поездке туда и обратно, поскольку лояльность окупается

Бронирование авиабилетов туда и обратно всегда было более экономно. Эксперт по путешествиям говорит: «Если вы бронируете поездку туда и обратно одной и той же авиакомпанией, авиакомпания предоставит вам лучшую скидку, поэтому всегда бронируйте одну и ту же авиакомпанию». Очень часто такое бывает, когда необходимо купить авиабилеты аэрофлота, если взять 2 билета в разные стороны отдельно, то они будут дороже, чем если сразу взять туда и обратно.

Перейти на туристическую страховку

Давая дополнительный совет в приведенных выше советах по экономии на авиабилетах, Навин сказал: «Если вы бронируете рейс, вам обязательно следует получить туристическую страховку; это лучше всего снижает туристические риски».

Что такое страхование путешествий? Если вы хотите сохранить деньги, отложенные на отпуск, покупка туристической страховки имеет смысл. Но никто не может упрекнуть вас в осторожности при добавлении дополнительных расходов в бюджет поездки после того, как вы уже заплатили за авиабилеты, проживание, питание и мероприятия. Тем не менее, если вы не можете позволить себе потерять эти деньги в случае чрезвычайной ситуации, туристическая страховка может быть разумной покупкой.

Авиакомпании взимают разные цены за разные категории билетов. Когда истечет срок действия цены более низкого уровня, вы будете вынуждены заплатить немного больше. Однако, путешествуя в группе, вы почти наверняка заплатите более высокую плату, даже если доступны более дешевые билеты. Рассмотрите возможность приобретения одного билета за раз. Это может быть неудобно, если вы бронируете номер для семьи из четырех человек. Это также рискованная игра, если вы бронируете билеты для несовершеннолетних детей, которым придется сидеть рядом с вами в самолете. Однако в этом случае вы всегда можете сначала назначить одного родителя с крошечным ребенком, а затем второго родителя.