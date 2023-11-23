Советы, как гармонично сочетать обеденные стулья для столовой

Находите формальность сочетания обеденных столов и стульев немного консервативной? Вместо того, чтобы тратить свои кровно заработанные деньги на то, что не вдохновляет, почему бы не смешивать и сочетать обеденные стулья для столовой? Это не так сложно, как кажется; все дело в поиске общего языка.

Ключом к успешному сочетанию обеденных стульев https://oneandhome.ru/stulya/obedennye-stulya и мебели для столовой является элемент последовательности. Дизайнеры интерьера всегда позаботятся о том, чтобы во всей столовой был постоянный ключевой элемент; будь то форма, цветовая палитра, стиль или размер. Некоторые люди называют это «несогласованными обеденными столами и стульями» или эклектичным стилем. Прочтите дополнительные советы по сочетанию обеденных стульев и мебели, в том числе о том, как легко выбрать обеденные стулья, подходящие к вашему обеденному столу!

Когда начать?

Прежде всего, выберите стол, который соответствует вашему стилю, назначению и размерам столовой. Ваша столовая большая и в ней достаточно места для передвижения? Тогда длинный прямоугольный стол станет хорошим выбором. Или у вас есть только небольшая столовая , которой пользуются всего несколько человек? Выбирайте квадратный или круглый стол. После того, как вы выбрали стол, давайте начнем поиск партнеров с дизайнерского мастерства в выборе обеденных стульев, подходящих к вашему столу.

Совет № 1: выбирайте стиль, контрастируйте с цветами

Вероятно, это самый простой способ комбинировать обеденные стулья и мебель; придерживайтесь стиля и меняйте цвета. Это также отличный способ представить красочные стулья для столовой и добавить ярких красок в столовую, не переусердствуйте.

И да, рядом с обеденным столом можно поставить стулья разного цвета.

Например, сочетание деревянного обеденного стола со стульями черного и коричневого цветов. Просто избегайте (потенциально) безвкусных цветовых контрастов, таких как пастельные и неоновые или осенние оттенки с винтажной атмосферой!

Совет № 2: придерживайтесь цветовой палитры, сходите с ума от стиля

Если вы предпочитаете более однородный вид, сделайте противоположное совету №1! Выберите несколько стульев одной цветовой гаммы, но в нескольких разных стилях. При выборе стульев разных стилей важно помнить, что нижняя часть сидений имеет одинаковую высоту.

Совет № 3: Сидите на скамье

В духе сочетания вы можете выбрать скамейку с одной стороны стола и стулья с другой. Если ваша обеденная зона меньше, использование скамейки вместо обеденных стульев — хороший способ посадить туда больше людей. Это также добавит уюта и тепла в столовую, что идеально подходит для небольших собраний или удобных встреч за чашечкой кофе.

Совет № 4: Смешайте старое и новое

Еще один отличный ответ на вопрос: «Как сочетать обеденные стулья?» заключается в создании контраста между современными и винтажными обеденными стульями. Попробуйте включить изящные стулья современного дизайна в традиционный обеденный гарнитур и наоборот.

Совет № 5: Добавьте акцентные стулья

Сочетание обеденных стульев и стульев с акцентом — еще один способ создать обеденный стол с несовпадающими по стилю стульями! Начните с малого, поменяв местами два стула у обеденного стола. Заявите о себе с помощью ярких стульев для столовой или стульев с разной обивкой: они добавят драматизма и придадут вашей столовой повышенное чувство стиля.

Играя с различными комбинациями обеденного стола и стульев, вы можете изменить атмосферу своей столовой. Это отличный способ добавить индивидуальности и очарования вашему дому. Хотя не существует правильного или неправильного способа сочетать и сочетать вашу мебель, эти советы о том, как выбрать обеденные стулья, гарантируют, что ваша мебель не будет выглядеть слишком несоответствующей или неуместной. Попробуйте, и вы будете вознаграждены совершенно уникальной столовой! Все, что вам нужно, это немного творчества!