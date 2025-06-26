В 2025 году на Кубани для отдыха и оздоровления детей будут работать 1,6 тысячи здравниц и лагерей

Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова на заседании краевой комиссии по делам несовершеннолетних.

– Лето – всегда непростой период. С начала июня уже утонуло 5 детей, двое выпали из окон, практически каждый день дети травмируются и гибнут на дорогах. Необходимо усилить информирование по профилактике ДТП и безопасности на водоемах, на транспорте, в быту. И призываю родителей – не оставлять детей без присмотра, обеспечить им качественное лето. В этом году для отдыха и оздоровления задействуем 1,6 тысячи здравниц и лагерей, на оздоровительную кампанию направляем 3,5 миллиарда рублей. Планируется охватить почти 400 тысяч детей. Предусмотрено 250 миллионов рублей на организацию временного трудоустройства подростков, – сказала Анна Минькова.

Вице-губернатор поручила на всех площадках, где работают с детьми, проводить ежедневные пятиминутки безопасности. По ее словам надо, чтобы каждый ребенок запомнил правила поведения в городе, дома, на природе.

Также важно, чтобы дети знали, куда можно обратиться, если их обижают в школе, в семье или во дворе. Для этого в крае работает Детский телефон доверия 8(800)2000-122. Он должен быть в контактах у каждого ребенка, акцентировала заместитель руководителя региона.

Пресс-служба администрации Краснодарского края