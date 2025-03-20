На заседании комиссии по делам несовершеннолетних обсудили вопросы благополучия детей в Краснодарском крае







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Совещание провела вице-губернатор Анна Минькова. В нем приняли участие представители профильных министерств и ведомств.

– Одной из основных проблем остается подростковая преступность, особенно повторные случаи. В период школьных каникул крайне важно организовать досуг детей, чтобы они были заняты полезными делами и не оставались предоставленными самим себе. Также необходимо напомнить ребятам о правилах безопасного поведения в интернете и на дороге, проговорить о недопустимости нахождения на строительных площадках, – акцентировала Анна Минькова.

Особого внимания, по мнению заместителя губернатора региона, требует проблема подростковых суицидов, несмотря на снижение числа случаев. Анна Минькова поручила проработать каждую ситуацию, выяснить причины и принять необходимые меры.

Отдельно обсудили работу с детьми-сиротами. Сегодня в регионе 12,3 тысячи детей-сирот и тех, кто остался без родительской заботы.

– Число вновь выявленных случаев среди детей сократилось на 5 процентов, в том числе, благодаря новым подходам в работе и развитию программ поддержки семьи. Однако нужно активизировать усилия по раннему выявлению семейного неблагополучия, помогать с оформлением документов и назначением пособий, устройством детей в сады и оздоровлением, – отметила Анна Минькова.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник: admkrai.krasnodar.ru