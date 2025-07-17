В Краснодарском крае продолжает расти количество субъектов малого и среднего предпринимательства

Федеральная налоговая служба обновила Единый реестр субъектов МСП. О показателях развития малого и среднего бизнеса в регионе рассказал вице-губернатор Александр Руппель.

– По итогам ежегодного обновления федерального реестра количество субъектов малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае превысило 304 тысячи. Это наивысший годовой показатель с начала учета в 2016 году. Фиксируем положительную динамику – прирост в сравнении с предыдущим периодом составляет 3,5 процента, это выше, чем в целом по России. При этом индивидуальных предпринимателей в регионе стало больше на 4,4 процента. Важно, что в Краснодарском крае не просто сохраняется тенденция к росту количества субъектов бизнеса, но и меняется его масштаб. За год у нас стало больше на 6,4 процента средних предприятий. Это говорит о комфортном бизнес-климате в регионе, – отметил Александр Руппель.

По количеству субъектов МСП Краснодарский край продолжает оставаться лидирующим регионом в Южном федеральном округе. Также Кубань входит в первую пятерку среди всех российских регионов, занимая четвертое место после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

В разрезе основных отраслей экономики Кубани наибольший годовой прирост, по данным обновленного реестра МСП, зафиксирован по количеству малого и среднего бизнеса, занимающегося строительством (на 7,7%) и обрабатывающими производствами (на 4,8%). По другим сферам высокая относительная динамика наблюдается по количеству субъектов МСП в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (на 9,5%), образования (на 9,1%), информации и связи (на 8%), операций с недвижимостью (на 5,9%), гостиниц и общепита (на 5%).

В крае также количественно приросли субъекты МСП по направлениям трудоустройства и подбора персонала, рекламной деятельности и исследования конъюнктуры рынка, прочие вспомогательные услуги для бизнеса. Максимальный годовой прирост демонстрируют города Сочи, Краснодар, Анапа, Туапсинский муниципальный округ, Динской и Темрюкский районы.

Высокие результаты Краснодарского края в сфере развития малого и среднего предпринимательства складываются во многом благодаря выстроенной в регионе системе господдержки. Ее оказывают краевые Фонды микрофинансирования, развития бизнеса, инноваций, промышленности, Центр поддержки экспорта и Агентство по привлечению инвестиций, созданные при поддержке губернатора Вениамина Кондратьева.

С подробной информацией о доступных мерах для бизнеса можно ознакомиться на интернет-портале малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, государственной цифровой платформе поддержки предпринимательства. А также обратившись в центр «Мой бизнес», в том числе по телефону горячей линии 8 (800) 707-07-11.

Пресс-служба администрации Краснодарского края