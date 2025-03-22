Игорь Галась: Экономика Кубани входит в топ-3 среди субъектов России по накопленным темпам роста

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Первый вице-губернатор провел заседание расширенной Коллегии министерства экономики и министерства финансов Краснодарского края.

Мероприятие организовали в Анапе. В нем также приняли участие замруководителя управления федеральной налоговой службы России по краю Елена Пивоварова, мэр Анапы Василий Швец, руководители профильных ведомств и представители всех 44 муниципалитетов региона.

– Удельный вес края в ВВП страны увеличен до 3 процентов. Краснодарский край второй год подряд удерживает 6 место среди экономик всех субъектов России. Также экономика Кубани входит в топ-3 среди субъектов по накопленным темпам роста. Это результат слаженной работы экономического и финансового блока региона, а также всех муниципалитетов, – рассказал Игорь Галась.

По итогам 2024 года 43 муниципалитета обеспечили увеличение оборота розничной торговли, 30 – рост промышленного производства, 28 – увеличили объемы реализации сельскохозяйственной продукции, 19 – нарастили объемы выполненных строительных работ и инвестиций в основной капитал. 18 муниципалитетов из 44 по завершению года увеличили объем транспортных услуг, а 9 – санаторно-курортных.

Первый вице-губернатор также отметил, что за год в крае на 9,6% выросла реальная заработная плата и составила 67,5 тысяч рублей, а доля населения с доходами ниже прожиточного минимума снизилась до 8,3%. Уровень безработицы достиг рекордно низких показателей: зарегистрированная составляет 0,2%, а общая – 1,9%.

В прошлом году в крае реализовывали 28 краевых государственных программ с объемом финансирования более 516 млрд рублей. Из них на муниципальном уровне – почти 216 млрд рублей. Лидерами по привлечению финансовой поддержки на условиях софинансирования в 2024 году стали: по лимитам – Краснодар, Сочи, Геленджик, а по факту исполнения – Краснодар, Сочи и Динской район. В этом году в рамках 28 краевых госпрограмм финансирование обеспечено на сумму почти 613 млрд рублей, в том числе на муниципальном уровне – более 272 млрд рублей.

– В консолидированный бюджет края в 2024 году поступило 566,4 миллиарда рублей налоговых и неналоговых доходов. Задача, поставленная губернатором, обеспечить 540 миллиардов рублей доходов, перевыполнена на 26,4 миллиарда рублей. Рост к 2023 году составил 68,2 миллиарда рублей. Такой результат достигнут даже при выпадающих доходах бюджета по налогу на прибыль организаций в объеме 31,2 миллиарда рублей. Выше уровня 2023 года рост обеспечен в 36 муниципальных образованиях края. Это говорит об адаптации экономики и финансовой системы края к изменившимся условиям, – сказал Игорь Галась.

В прошлом году в крае также были введены и финансово обеспечены новые инициативы в социальной сфере. Например, учителям и водителям скорой помощи ежемесячно будет обеспечена доплата в размере пяти тысяч рублей, многодетным семьям компенсируют часть затрат на ЖКХ и стоимости обучения студентов в колледжах и техникумах.

Помимо социальной поддержки граждан приоритетом расходов консолидированного бюджета края в 2024 году стало развитие инфраструктуры. На строительство и реконструкцию объектов государственной и муниципальной собственности направлено 102,1 млрд рублей или 15,2% всех расходов. Из них более половины – 61,9 млрд рублей – выделено в объекты муниципальной собственности.

– В 2025 году наша основная задача – сохранить траекторию роста ВРП края не менее 3 процентов и преодолеть планку ВРП в 6 триллионов рублей. Ожидаем, что драйверами выступят промышленность, сельское хозяйство, строительство, розничная торговля. Темпы роста инвестиций в основной капитал составят 102,3 процента в 2025 году. В целом же ожидается, что в ближайшие 3 года в экономику края будет вложено порядка 3,7 триллионов рублей. Расходы консолидированного бюджета на 2025 год предусмотрены в объеме 767,1 миллиарда рублей. Рост к уровню 2024 года – 14,1 процента или 94,7 миллиарда рублей. Бюджетные инвестиции в объекты краевой и муниципальной собственности за счет средств бюджета края на 2025 год составляют 186,1 млрд рублей, что в 1,8 раза больше уровня 2024 года, – обозначил основное направление работы на текущий год Игорь Галась.

Министр экономики Алексей Юртаев и министр финансов Александр Кнышов в своих докладах обозначили основные направления для развития муниципалитетов в 2025 году, точки и имеющиеся резервы для роста. Об итогах исполнения консолидированного бюджета Краснодарского края по налоговым доходам за 2024 год рассказала Елена Пивоварова. Также в рамках коллегии выступили представители муниципалитетов: первый заместитель главы Анапы Светлана Балаева и заместитель главы Армавира Елена Кузнецова.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник: admkrai.krasnodar.ru