На Кубани в 2025 году благоустроят более 100 общественных территорий

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Обновят набережные, парки и скверы. Эту работу выполнят по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Собрали материалы также о реализации в Краснодарском крае нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь», «Международная кооперация и экспорт», «Эффективная и конкурентная экономика» с 17 по 23 марта.
Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»:
Кавказская центральная районная больница получила
современное медицинское оборудование. В медучреждение закупили систему ультразвуковой диагностики и аппараты для реабилитации.
Нацпроект «Инфраструктура для жизни»:
В Кореновске продолжают
благоустройство городского парка.
В Успенском районе реконструируют
зону отдыха.
В станице Выселки в 2025 году проведут
модернизацию теплосетей.
В Абинском районе обновят
более пяти километров тепловых сетей.
В Горячем Ключе заменят
около двух километров канализационных сетей.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт»:
Предприниматели Краснодарского края могут стать участниками программ поддержки от государства. Меры действуют
для логистических компаний, аграрного сектора и других предприятий.
Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»:
Число участников федерального проекта «Производительность труда» планируют увеличить
вдвое. К 2030 году перед регионом стоит цель охватить программами по внедрению бережливых технологий почти 600 средних и крупных предприятий.
Агрофирма из Каневского района – сельхозпредприятие «Родина» – ускорит
обслуживание техники.
Транспортно-экспедиционная компания из Новороссийска повысит
эффективность с помощью бережливых технологий.
Пресс-служба администрации Краснодарского края
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Источник: admkrai.krasnodar.ru