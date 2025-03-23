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На Кубани в 2025 году благоустроят более 100 общественных территорий

Светлана Олтушевская 23.03.2025 Общество



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Обновят набережные, парки и скверы. Эту работу выполнят по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Собрали материалы также о реализации в Краснодарском крае нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь», «Международная кооперация и экспорт», «Эффективная и конкурентная экономика» с 17 по 23 марта.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»:

Кавказская центральная районная больница получила
современное медицинское оборудование. В медучреждение закупили систему ультразвуковой диагностики и аппараты для реабилитации.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни»:

В Кореновске продолжают
благоустройство городского парка.

В Успенском районе реконструируют
зону отдыха.

В станице Выселки в 2025 году проведут
модернизацию теплосетей.

В Абинском районе обновят
более пяти километров тепловых сетей.

В Горячем Ключе заменят
около двух километров канализационных сетей.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт»:

Предприниматели Краснодарского края могут стать участниками программ поддержки от государства. Меры действуют
для логистических компаний, аграрного сектора и других предприятий.

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»:

Число участников федерального проекта «Производительность труда» планируют увеличить
вдвое. К 2030 году перед регионом стоит цель охватить программами по внедрению бережливых технологий почти 600 средних и крупных предприятий.

Агрофирма из Каневского района – сельхозпредприятие «Родина» – ускорит
обслуживание техники.

Транспортно-экспедиционная компания из Новороссийска повысит
эффективность с помощью бережливых технологий.

 

 

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги:

Нацпроекты

Источник: admkrai.krasnodar.ru

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