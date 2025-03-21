На Кубани свыше 5,6 тысячи работающих родителей получают пособие по уходу за ребенком до полутора лет

– Более 5,6 тысяч работающих родителей в крае получают пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Начиная с прошлого года, родители могут сохранить право на выплаты даже при досрочном выходе на работу, будь то полный рабочий день, частичная занятость или удаленная работа. Размер пособия составляет 40 процентов от среднего заработка родителя за два предыдущих года и не может быть меньше 10103 рублей и больше 68995 рублей, – написала Анна Минькова.

Для оформления пособия необходимо подать заявление на отпуск по уходу за ребенком своему работодателю. Первое перечисление произойдет в течение 10 рабочих дней после передачи документов в отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю. Последующие выплаты будут поступать ежемесячно не позднее 8 числа следующего месяца.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник: admkrai.krasnodar.ru