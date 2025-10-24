Исполнительные органы Краснодарского края переходят на российское ПО «МойОфис»







Одна из ведущих российских ИТ-компаний и администрация Краснодарского края заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Оно направлено на достижение целей национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» в области импортозамещения ПО.

Церемония подписания состоялась в рамках международной конференции по информационной безопасности Kuban CSC 2025.

В соответствии с соглашением стороны разработают и реализуют проекты по переводу исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и подведомственных учреждений на отечественное программное обеспечение «МойОфис».

– Использование отечественного программного обеспечения – важный шаг к технологическому суверенитету Краснодарского края и гарантия безопасности данных. Мы последовательно снижаем зависимость от зарубежных решений, и там, где это касается средств защиты информации в органах власти, данный показатель уже составляет 100 процентов. Переход исполнительных органов власти и подведомственных учреждений на «МойОфис» позволит нам существенно укрепить позиции в области информационных технологий, – отметил и. о. вице-губернатора Краснодарского края Александр Руппель.

Особое внимание в рамках сотрудничества будет уделено образовательным и просветительским инициативам, направленным на популяризацию российского ПО среди жителей региона. Компания «МойОфис» намерена активно участвовать в мероприятиях по развитию цифровой грамотности. Формирование пула квалифицированных специалистов, уже знакомых с решениями «МойОфис», создает долгосрочный кадровый потенциал для развития цифровой экономики Кубани. Это также повысит инвестиционную привлекательность региона для высокотехнологичных компаний.

– Мы рады, что Краснодарский край, где вопросам информационной безопасности уделяется первостепенное внимание, выбирает наш продукт. Для нас особенно важно, что переход на наше ПО станет частью системной работы по достижению технологического суверенитета. Мы со своей стороны будем способствовать развитию образовательных инициатив по работе с российским софтом среди жителей региона, – подчеркнул генеральный директор «МойОфис» Вячеслав Закоржевский.

С 2022 года компания поддержала проекты по переводу на российское офисное программное обеспечение в Курской, Омской, Кемеровской, Ростовской, Тверской областях, Пермском крае и других территориях. На сегодняшний день заключены соглашения о сотрудничестве более чем с 30 регионами.

Платформа «МойОфис» включает в себя полный набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения компании обеспечивают полный контроль над данными, соответствуют отраслевым стандартам безопасности, подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 13 языках. «МойОфис» создает высокотехнологичные продукты с 2013 года.

