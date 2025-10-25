Вениамин Кондратьев: Хлеборобы Кубани собрали в 2025 году 11,3 миллиона тонн зерна







Праздник в честь Дня урожая провели в Краснодарской филармонии им. Г.Ф. Пономаренко.

В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента России в Южном федеральном округе Владимир Гурба, губернатор Вениамин Кондратьев, спикер ЗСК Юрий Бурлачко, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий, и. о. вице-губернатора Андрей Коробка.

– От души поздравляю с завершением конкурса профессионального мастерства, действительно народным праздником урожая. В этом году вы столкнулись с непростыми климатическими условиями, но несмотря на это благодаря вашему самоотверженному труду, упорству и преданности делу, Кубань вновь подтвердила свой статус лидера аграрного производства России. В условиях современных вызовов перед агро-промышленным комплексом стоят масштабные задачи – увеличение производства труда, внедрение новых технологий, расширение ассортимента и улучшение качества продукции. Уверен, ваши опыт, целеустремленность и любовь к земле помогут успешно реализовать эти планы, – зачитал приветствие полпреда в ЮФО Владимира Устинова Владимир Гурба.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что сельскохозяйственный год для аграриев был непростым, но они проявили твердость характера и выдержку в битве за урожай.

– В Краснодарском крае всегда уважали труд хлеборобов, участников жатвы, тружеников села. Кубань остается житницей России. И это несмотря на самый сложный за последние десятилетия год. На полях, особенно в северной части края, борьба шла за каждый колосок. Вам пришлось сеять зерно в сухую землю, спасать урожай от возвратных заморозков. Но вы смогли собрать 11 миллионов 300 тысяч тонн зерна, в том числе 7 миллионов 800 тысяч тонн пшеницы. Это второе место среди регионов России. Для нас урожай не рекордный, но достойный итог непростого сезона. Низкий поклон тем, кто работает на земле – хлеборобам, механизаторам, комбайнерам. Вы все силы отдаете общему делу, переживаете за кубанский каравай, – обратился к работникам отрасли Вениамин Кондратьев.

Губернатор отметил вклад селекционеров и ученых – их рекомендации позволили восстановить часть пострадавших посевов. Глава региона также поблагодарил за труд садоводов, овощеводов, рисоводов, виноградарей края, которые вырастили и собрали хороший урожай.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что регион оказывает всестороннюю поддержку предприятиям отрасли. Только в 2025 году направили 15,8 млрд рублей на различные выплаты аграриям, в том числе на качественное проведение жатвы.

– От имени депутатов Законодательного собрания поздравляю всех с праздником. День урожая – еще один повод для гордости за Краснодарский край, который остается гарантом продовольственной безопасности страны. Вы обеспечили рост сельхозпроизводства в непростых условиях, вырастили урожай. Мы остаемся лидерами по многим позициям: по сбору винограда, озимых и яровых культур. И делаем все, чтобы к 2030 году 70 процентов посевного материала сои, кукурузы, подсолнечника были кубанской селекции, – сказал Юрий Бурлачко.

День урожая завершился традиционным награждением. Правительственные медали «За труды по сельскому хозяйству» из рук заместителя полпреда Владимира Гурбы получили сотрудники коллективного сельхозпредприятия «Хуторок» из Новокубанского района Сергей Назаров и Владимир Татенко. Почетные звания заслуженных работников отрасли присвоены четверым сотрудникам кубанских предприятий.

По урожайности зерна в Северной климатической зоне первое место занял Тихорецкий район, где собрали по 48,8 центнера зерна с каждого гектара посевной площади.

В Центральной зоне лучших результатов добился Новокубанский район, там получили по 75,1 центнера зерна на гектар.

В Южно-Предгорной и Анапо-Таманской зонах самой высокой урожайности добился в Крымский район – 71,8 центнера зерна с гектара.

В Западной зоне лидером стал Красноармейский, где получили по 68,8 центнера зерна на гектар.

За наивысшие результаты в рисоводстве в этом году отмечены ООО Агропромышленной фирмы «Кубань» Славянского района (93,2 центнера на гектар) и КФХ Романа Ковалева из Красноармейского (95,2 центнера с гектара)

За успехи в овощеводстве наградили Колхоз «Ленинский путь» Крымского района. Там собрали свыше более 85,2 центнера с гектара открытого грунта. Среди КФХ победило хозяйство тимашевского предпринимателя Юрия Литвякова (598 центнеров с гектара).

Рекорд этого года по урожайности овощей, выращенных в теплице, также за Тимашевский районом – в комбинате «Прогресс» с одного квадратного метра защищенного грунта собрали по 46 кг.

В ООО «Южные Земли» в Крымском районе добились самой большой урожайности плодово-ягодных культур – 734,4 центнера с гектара. А новороссийское «Мысхако» признано лучшим виноградарским хозяйством – там собрали по 116 центнеров ягоды с гектара.

Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко наградили победителей конкурса профмастерства среди работников агропромышленного комплекса Краснодарского края «Урожай-2025». Дипломы получили порядка 50 человек. Еще пятеро стали чемпионами жатвы – трактористы-машинисты Владимир Брякин из Выселковского района, Александр Полонский из Крымского, Игорь Бабка, Дмитрий Работа и Валерий Петренко из Красноармейского района. Им вручили автомобили.

