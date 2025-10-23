Вениамин Кондратьев выразил соболезнования в связи с происшествием в Челябинской области

Губернатор Краснодарского края направил правительственную телеграмму главе Челябинской области Алексею Текслеру.

– Примите самые искренние и глубокие соболезнования в связи с трагическим происшествием на промышленном предприятии в Копейске. Мощный взрыв унес бесценные жизни людей. Это большая утрата и горе для их близких. Краснодарский край сочувствует и переживает вместе с вами. Прошу передать слова поддержки родственникам погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Сил и стойкости вам и всем жителям Челябинской области в это трудное время, – написал Вениамин Кондратьев.

Взрыв произошел на одном из предприятий в Копейске вечером 22 октября. По последним данным, погибли 10 человек. Местонахождение еще 12 сотрудников предприятия уточняется. 24 октября в Челябинской области объявили днем траура.

