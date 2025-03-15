В Кавказском районе провели встречу с участниками спецоперации

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Заместитель губернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов пообщался с казаками-добровольцами, бойцами специальной военной операции.

На совещании присутствовали председатель Союза казачьей молодежи Кубани, кавалер ордена Мужества Даниил Дьяченко, глава Кавказского района Юрий Ханин, руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Александр Старовойтов, Герой России, Герой Луганской Народной Республики, кавалер пяти орденов Мужества Артем Чумаров. А также бойцы из казачьих добровольческих отрядов и подразделений Минобороны.

– В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы с особым чувством говорим о наших героях, их подвигах. Сегодня потомки победителей вновь отстаивают интересы страны на передовой. Важно рассказывать об этом подрастающему поколению. Казачата активно присоединяются к сбору гуманитарной помощи, изготавливают масксети, окопные свечи, поделки для бойцов. В этом большая заслуга родителей, учителей, казаков-наставников, участников СВО, которые приходят в детские сады и школы, рассказывают о своем опыте, – сказал Александр Власов.

Участники совещания обсудили меры поддержки ветеранов и участников СВО, оказание социально-бытовой помощи членам их семей. Особое внимание уделили вопросам военно-патриотического воспитания молодежи, проведению уроков мужества в школах. Замгубернатора поблагодарил защитников за помощь в патриотической работе.

Также Александр Власов принял участие в двадцать шестой открытой сессии Совета Кавказского района. На ней обсудили социально-экономическое развитие муниципалитета.

– По итогам 2024 года в Кавказском районе уровень промышленного производства выше среднекраевого. Муниципальное образование участвует в 13 государственных программах. Высокие показатели видим в спортивной сфере. Район первый в крае по доле граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом – показатель составляет 71,3 процента, – отметил Александр Власов.

В открытой сессии также приняли участие депутат Государственной думы Алексей Езубов, представители Законодательного собрания края, руководство и общественность Кавказского района. Работу главы муниципалитета и администрации муниципального образования за 2024 год признали удовлетворительной.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник: admkrai.krasnodar.ru