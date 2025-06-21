Краснодарский край подписал соглашение с Российским Фондом Прямых Инвестиций в рамках ПМЭФ-2025

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Документ предполагает совместную работу по созданию благоприятных условий для развития бизнеса, повышения деловой активности и реализации инвестиционных проектов в регионе.

От администрации Краснодарского края соглашение подписал вице-губернатор Александр Руппель.

– По поручению губернатора мы уделяем большое внимание развитию инвестклимата в Краснодарском крае. Это большая комплексная работа по снятию административных барьеров, цифровизации процессов, привлечению и сопровождению инвесторов, выстраиванию системы господдержки. Мы стремимся войти «пилотами» во все возможные федеральные проекты, направленные на улучшение деловой среды. Разрабатываем собственные практики, которые уже тиражируются в других субъектах России. Сотрудничество с Российским Фондом Прямых Инвестиций и опыт Фонда в развитии экономики позволит Краснодарскому краю вывести на новый уровень работу с инвесторами, – отметил в ходе подписания Александр Руппель.

Подписание в рамках ПМЭФ-2025 стало вторым шагом в укреплении взаимодействия. Первое соглашение между регионом и РФПИ было заключено в 2019 году и послужило основой для эффективного партнерства в ряде стратегически важных направлений. Обновленный документ принимает во внимание геополитические и макроэкономические вызовы последних лет, смещает приоритеты в сторону углубления сотрудничества с дружественными государствами, а также учитывает новые подходы к реализации инвестиционной политики на региональном уровне.

Пресс-служба администрации Краснодарского края