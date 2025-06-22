Всероссийский казачий форум-фестиваль «Быть казаком» стартовал в Усть-Лабинске

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Участниками мероприятия стали около тысячи человек, в том числе представители всероссийских ведомств и университетов, специалисты по казачьей культуре и истории, казаки, участники спецоперации, молодежь, кадеты, журналисты, учителя.

Торжественную церемонию открытия фестиваля посетили атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов, заместитель губернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, председатель Союза казачьей молодежи Кубани Даниил Дьяченко, участники СВО, делегации районных казачьих обществ, кадетских корпусов.

– Проведение фестиваля «Быть казаком» уже стало доброй традицией. Краснодарский край – казачий – радушно принимает гостей из разных регионов России. Сюда приезжают казачьи коллективы, артисты, историки, научные деятели и все те, кто сегодня интересуется казачеством и делает все для его возрождения. Каждый уголок фестиваля пропитан традиционными, православными ценностями. Здесь живет казачья самобытность, культура. Испокон веков кубанское казачество является носителем духовных и нравственных основ. Живя по православным законам и следуя казачьим заповедям, современные казаки всячески способствуют возрождению и укреплению традиций, многие из которых уже стали визитной карточкой Кубани, – отметил Александр Власов.

Мероприятия фестиваля проводят в разных местах Усть-Лабинска. В пятницу, 20 июня, в городе открыли экспозицию «Казаки дорогами священной войны», организовали познавательную экскурсию с рассказами о подвигах казаков.

В субботу, 21 июня, провели пленарное заседание, показы документальных фильмов, выступления фольклорные коллективы Краснодарского края, панельные дискуссии. В секции «Современные вызовы в истории казачества» принял участие Александр Власов, ректор Первого казачьего университета (МГУТУ им. Разумовского) Арсений Миронов, руководитель «Росмолодежи» Григорий Гуров, Герои России, казаки-участники СВО.

В воскресенье, 22 июня, в четыре часа утра у Вечного огня проведут молебен по погибшим воинам. Днем гости фестиваля смогут поучаствовать в форуме «Сокровища казачьей культуры: исторические женские праздники казачества», панельной дискуссии «Казачьи классы и казачья история в школьных учебниках». Представители кадетских корпусов и военно-спортивных клубов обменяются опытом работы с допризывной молодежью. Состоится круглый стол на тему поддержки ветеранов и семей погибших на СВО.

В течение всего фестиваля для гостей будут открыты разные локации: суворовский привал, кубанская балачка, лазертаг, джигитовка и фланкировка, выставка оружия и военной техники, литературная и туристическая площадки, «Хата писаря» – интерактивная площадка по картине Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Также на фестивале прочтут «Тихий Дон», расскажут о саманных хатах и казачьем воспитании, креативных индустриях и ремесле. Будут работать гастрономические площадки, полевые кухни.

Завершится фестиваль большим гала-концертом с участием звезд российской эстрады на озере Копытце. Все события форума в прямом эфире освещает выездная студия радио «КП-Кубань» и радио «Казак ФМ», а также «Кубань 24».

Пресс-служба администрации Краснодарского края