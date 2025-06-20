Во второй день работы ПМЭФ-2025 делегация Кубани подписала соглашения почти на 250 миллиардов рублей инвестиций

Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
– Продолжаем работу на Петербургском международном экономическом форуме. Вчера подписали десятки протоколов и соглашений о сотрудничестве на общую сумму почти 250 миллиардов рублей. Провели ряд стратегических переговоров с руководителями общественных организаций и деловыми кругами из нашей страны и зарубежья. Инвесторы заинтересованы в Краснодарском крае, готовы вкладывать средства в развитие и модернизацию своих компаний. Сегодня также будет продуктивный день. В планах — встречи с партнерами. Приму участие в пленарном заседании, которое проведет наш Президент Владимир Владимирович Путин, – отметил Вениамин Кондратьев.
Во второй день работы Петербургского международного экономического форума делегация Краснодарского края во главе с губернатором Вениамином Кондратьевым подписала соглашения о
строительстве
гостиничного комплекса и санатория в Сочи,
создании
нового туристического кластера на площади более 3,7 тысячи гектаров в Геленджике, масштабной
реновации
курортного комплекса в Анапе,
модернизации
Афипского нефтеперерабатывающего завода, перевалочных
комплексов
морских портов в Новороссийске и Тамани,
расширении
ТЭС «Ударная» в Крымском районе.
Губернатор Краснодарского края также подписал соглашения о сотрудничестве с
председателем
правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом, гендиректором компании «РЖД», который также
возглавляет
Федерацию гимнастики России Олегом Белозеровым.
На площадке ПМЭФ-2025 Вениамин Кондратьев
обсудил
развитие мобильной сети в Краснодарском крае с гендиректором ПАО «МТС» Инессой Галактионовой, вопросы
повышения
социальной ответственности бизнеса с руководителем Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой,
встретился
с делегацией деловых кругов Абу-Даби.
В первый день ПМЭФ-2025 делегация Кубани
подписала
инвестсоглашения на общую сумму более 58 млрд рублей.
Пресс-служба администрации Краснодарского края
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