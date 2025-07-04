Краснодарский край в числе лидеров по внедрению инвестиционного стандарта



Кубань среди 38 регионов страны, получивших высокую оценку Минэкономразвития Российской Федерации.

– В Краснодарском крае успешно внедрены все элементы инвестиционного стандарта: утверждена инвестиционная декларация, активно работает Агентство по привлечению инвестиций и инвесткомитет. Также обновили инвестиционную карту, действует свод правил, который упрощает взаимодействие бизнеса с инфраструктурой и органами власти. Общий стандарт делает путь инвестора комфортным, цифровым и прозрачным. Бизнес чувствует, что его слышат, поддерживают и помогают развиваться. В нашем регионе создана открытая инвестсреда с удобными сервисами и согласованной работой всех уровней власти. Благодаря инвестстандарту органы власти и фонды действуют как единая команда, и это ключевой фактор эффективности, – отметил вице-губернатор Александр Руппель.

Краснодарский край продолжает системно улучшать деловую среду и участвует во всех ключевых федеральных инициативах. Кубань одна из первых сформировала портфельные предложения для федеральной Инвесткарты, а также плюсом к региональному внедрила муниципальный инвестиционный стандарт. Одним из ярких примеров стала презентация инвестпортала Белореченского района, который вошел в топ-5 городов России по популярности инвестиционных запросов в «Яндексе», уступив лишь крупнейшим мегаполисам страны.

В 2025 году край первым в стране запустил мобильное приложение для инвесторов INVEST-ID. Это уникальный цифровой сервис, где предприниматели могут отслеживать статус своего проекта, получать актуальную информацию о мерах поддержки, документах и сервисах – все в одном месте и в любое время. Также в этом году Агентство по привлечению инвестиций подключилось к модулю обеспечения градостроительной деятельности региональной геоинформационной системы (ОГД РГИС), что позволило цифровизировать сопровождение инвестпроектов и ускорить подготовку новых предложений для бизнеса.

В 2024 году, одним из первых в стране, Краснодарский край подключился к платформе обратной связи через портал Госуслуг. Она позволяет предпринимателям оперативно сообщать о возникающих проблемах и получать помощь.

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Региональный инвестиционный стандарт (РИС) разработан Минэкономразвития в 2021 году и включает пять ключевых элементов, направленных на устранение административных барьеров и сокращение пути инвестора от идеи до реализации проекта.

Пресс-служба администрации Краснодарского края