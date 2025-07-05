Около 300 человек поступили в казачьи кадетские корпуса Краснодарского края

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В регионе завершилась приемная кампания в 7 классы, также стартовал набор в 10 классы.

– Конкурс на поступление в 7 класс казачьих кадетских корпусов составил до трех человек на место. Весной провели большую информационную кампанию: Дни открытых дверей, разъяснительную работу с кандидатами. Продолжить обучение в казачьих кадетских корпусах зачастую желают ученики из казачьих школ и классов, а также потомственных казачьих семей. Многие из них – победители олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов, – рассказал руководитель департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края Александр Тарарыкин.

На первом этапе приемные комиссии рассматривали документы от кандидатов и их законных представителей, поступившие на электронный адрес, Почтой России и очно. По результатам принимали решение о допуске к собеседованию кандидатов. Его проводят для оценки психологической готовности к круглосуточному пребыванию в учебном заведении.

В работе комиссий приняли участие специалисты департамента по делам казачества, министерства образования и науки региона, Кубанского казачьего войска. Эксперты отметили высокий уровень подготовки кандидатов по общеобразовательным предметам, интерес к истории, традициям и обычаям кубанского казачества.

Пресс-служба администрации Краснодарского края