В Краснодаре обсудили вопросы устойчивости рынка труда региона

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– Сегодня в нашем крае трудятся свыше 2,9 миллиона человек. За последний год численность занятых выросла на 9 тысяч. Однако нехватка квалифицированных специалистов остается серьезной проблемой практически во всех сферах – медицине, образовании, строительстве, сельском хозяйстве и торговле. Особенно остро проблема ощущается в медучреждениях края. Во многом это связано с высокими темпами строительства объектов. Нужны врачи, медсестры, лаборанты, – отметила Анна Минькова.

Вице-губернатор добавила, что наибольший дефицит кадров испытывают крупные города – Краснодар, Сочи и Новороссийск. Там требуется примерно 1,5 тыс. медработников. Для решения вопроса в крае ежегодно расширяют целевой набор студентов-медиков на востребованные специальности. В этом году дополнительно выделили 746 мест.

Похожая ситуации складывается и в сфере образования. Сейчас на портале «Работа России» около 5 тыс. вакансий для учителей и воспитателей. Анна Минькова сообщила, что к новому учебному году в крае планируют открыть еще 12 новых школ, и там также нужны специалисты.

– Со своей стороны стремимся наращивать меры поддержки и увеличивать оплату труда педагогов. Несмотря на позитивные тенденции роста занятости, перед регионом стоят серьезные вызовы в области подготовки и удержания специалистов всех отраслей, – акцентировала Анна Минькова.

Пресс-служба администрации Краснодарского края