Кубанские медики провели одиннадцать операций в Донецкой Народной Республике

Бригада врачей из краевой клинической больницы № 1 в течение четырех дней работала в больнице им. М.И. Калинина.– Кубанские врачи регулярно совершают поездки в нашу подшефную Херсонскую область, а также Донецкую и Луганскую Народные Республики для помощи и обмена опытом. А пациенты из этих регионов проходят лечение в Краснодарском крае. В 2024 году в стационаре краевой клинической больницы № 1 прошли лечение более 170 взрослых, а в детской краевой клинической больнице – более 30 юных жителей Херсонской области, – рассказал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.
В состав делегации региона вошли 14 врачей – это хирурги, онкологи, анестезиологи, а также медицинские сестры. Руководил бригадой главный врач НИИ-ККБ №1, академик РАН, Герой Труда России Владимир Порханов.
Специалисты провели 11 сложных операций, а также помогли организовать дальнейшую работу.
– У специалистов в Донецкой Народной Республике очень сложная работа. Они оказывают помощь не только экстренным больным, но и тем, кто пострадал в ходе боевых действий. Этот визит стал продолжением активного обмена опытом между врачами Кубани и ДНР, который будет развиваться и в дальнейшем, – отметил Владимир Порханов.