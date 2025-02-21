Кубанские медики провели одиннадцать операций в Донецкой Народной Республике

В состав делегации региона вошли 14 врачей – это хирурги, онкологи, анестезиологи, а также медицинские сестры. Руководил бригадой главный врач НИИ-ККБ №1, академик РАН, Герой Труда России Владимир Порханов.

Специалисты провели 11 сложных операций, а также помогли организовать дальнейшую работу.

– У специалистов в Донецкой Народной Республике очень сложная работа. Они оказывают помощь не только экстренным больным, но и тем, кто пострадал в ходе боевых действий. Этот визит стал продолжением активного обмена опытом между врачами Кубани и ДНР, который будет развиваться и в дальнейшем, – отметил Владимир Порханов.

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