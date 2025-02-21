В Краснодарском крае подвели итоги профессионального конкурса «Педагог-психолог Кубани»

Об этом в своих соцсетях рассказала вице-губернатор Анна Минькова.

– В номинации «Молодой педагог-психолог» победу одержала Алиса Лукина из школы №3 им. адмирала Нахимова города-курорта Геленджик. А лучшей в категории «Педагог-психолог» стала Дарья Рубцова из детского сада «Березка» в Новороссийске, – написала Анна Минькова.

По словам заместителя главы региона, в этом году в конкурсе приняли участие 46 педагогов из 39 городов и районов края. В ходе соревнований участники представили анализ своей работы в учебных заведениях и реализуемую психолого-педагогическую практику, а также прошли экспресс-интервью по актуальным проблемам психологии образования. Они поделились опытом на мастер-классах и предложили свои решения для сложных психолого-педагогических ситуаций.

Следующим этапом соревнований станет финал Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России».

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник: admkrai.krasnodar.ru