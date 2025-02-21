Visa и Mastercard могут в ближайшее время вернутся в РФ: нужны ли нам сбежавшие западные бренды?

Некоторые российские банки могут восстановить в системе SWIFT.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что платежные системы Visa и Mastercard могут вскоре возобновить свою деятельность в России. По его словам, компании потеряли крупный рынок и будут стремиться вернуться, но сделать это будет уже сложнее, так как российские пользователи привыкли к национальным платежным системам. Аксаков подчеркнул, что Национальная система платежных карт зарекомендовала себя как технологичная и эффективная альтернатива.

Несмотря на это, он отметил, что использование Visa и Mastercard останется необходимым для международных платежей, особенно при отправке средств в Европу и США. Однако возвращение на российский рынок для этих систем может оказаться затруднительным, поскольку российские пользователи уже адаптировались к отечественным финансовым инструментам.

Одновременно в СМИ появилась информация, что Минфин США рассматривает возможность восстановления работы ряда российских банков в системе SWIFT. Сообщается, что подготовлен список из 20 кредитных организаций, которые могут получить повторное подключение и возможность осуществлять полный спектр финансовых операций.

Эксперты рассматривают этот шаг как потенциальный шаг к нормализации финансовых отношений между США и Россией. Западные компании, ранее ушедшие с российского рынка, могут вновь занять прежние позиции, однако их возвращение будет осложнено укрепившимися российскими альтернативами. Это касается и платежных систем, и сетей общественного питания, и производителей бытовой техники. В ближайшие месяцы ситуация может проясниться, особенно на фоне возможного смягчения финансовых санкций и пересмотра ограничений.

Российский экономист Алексей Зубец поделился прогнозами о возможном возвращении McDonald’s в страну. По его мнению, как только американская администрация даст разрешение, компания сможет в течение нескольких месяцев возобновить работу.

Экономист напомнил, что, уходя с российского рынка, McDonald’s сохранил юридическую возможность для возвращения, предусмотрев в соглашениях с новыми владельцами опцию обратного выкупа активов. Также не исключается, что после возвращения бренд «Вкусно — и точка» может сохраниться.

Политолог Вадим Сипров добавил, что интерес к российскому рынку проявляют и другие западные корпорации, включая PepsiCo, Coca-Cola, Apple. Кроме того, не исключено возвращения бренда Uniqlo.

Как сообщает SHOT, в общем чате бывших сотрудников розничных магазинов Uniqlo появилось сообщение от экс-руководителя с вопросом о возможности возвращения на работу в сеть японского ретейлера. Однако конкретных деталей относительно условий труда и сроков пока не озвучено — лишь указано, что процесс находится в стадии обсуждения.

Официальных заявлений от компании не поступало. Источник SHOT в Минпромторге отметил, что при любом раскладе возвращение такого крупного бренда может занять от полутора до двух лет. За это время потребуется арендовать торговые площади, набрать и обучить персонал, а также наладить поставки.

Несмотря на прекращение работы магазинов, дочерняя компания FAST RETAILING CO., LTD. в России — ООО «Юникло (РУС)» — продолжает юридическое существование. Она по-прежнему подает финансовую отчетность и предоставляет сведения в Пенсионный фонд.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слухи о возвращении западных брендов, отметив, что официальных заявлений от самих компаний пока не было. Однако он подчеркнул, что если международные бренды захотят конкурировать с российскими производителями, это будет соответствовать мировой торговой практике и пойдет на пользу потребителям.

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