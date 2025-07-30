Ливневый коллектор в Краснодаре достроят до конца 2025 года

Водоотвод прокладывают от Западного Обхода до пос. Колосистого. Решение вопроса с подтоплениями после дождей в этой части города, а также в Музыкальном микрорайоне, подняли жители на встрече с губернатором Вениамином Кондратьевым.

– Существующие во многих микрорайонах Краснодара коммуникации не справляются с залповыми дождями – когда за несколько часов выпадают почти месячные нормы осадков. Для решения проблемы в городе модернизируют и строят новые ливневые коллекторы. На такие работы необходимы большие средства, но это единственный выход. Поэтому мы продолжим выделять деньги и обновлять коммунальную инфраструктуру, – сказал Вениамин Кондратьев.

Работы по строительству ливневого коллектора от Западного Обхода до пос. Колосистого уже выполнили на более чем 70%. Здесь используют армированные полимерные трубы диаметром от 1 до 1,8 метра.

– Новый коллектор будет собирать дождевую воду с новых густонаселенных районов города, отправлять ее на очистные сооружения, а затем сбрасывать в русло реки, которое заранее расчистили на протяжении 7,2 километра. Достроим его уже в 2025 году, – сообщил Евгений Наумов.

По словам главы города, решить вопрос с подтоплениями Музыкального микрорайона поможет участок ливневки, которую сделают в рамках реконструкции дороги по ул. Есенина. Объем финансирования составит 3 млрд рублей.

С 2024 года в Краснодаре также строят главный канализационный коллектор и три канализационно-насосные станции. На эти цели из краевого бюджета выделили около 19 млрд рублей. Общая протяженность трассы превысит 23 км. Это ключевой проект для всей северной части Краснодара, его завершат уже в следующем году.

На встрече Вениамина Кондратьева с жителями также обсудили вопросы электро- и водоснабжения в разных районах города.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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