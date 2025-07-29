Вениамин Кондратьев: Приняли решение возместить отелям Анапы часть затрат в связи с отменой бронирований

На встрече

губернатора Краснодарского края с представителями санаторно-курортного комплекса, которую провели 28 июля, глава региона обсудил с предпринимателями востребованность существующих и введение новых мер поддержки. Одна из них – возмещение части затрат за отмену бронирований.

– Рентабельность бизнеса в прибрежных городах напрямую зависит от туристического потока. Анапа – главный семейный курорт страны, и несмотря на чрезвычайную ситуацию – должна сохранить этот статус. Для этого с первых дней мы создали систему мер поддержки. Прислушиваясь к запросам бизнеса, в том числе и при личных встречах, продолжаем дополнять ее новыми преференциями. Приняли решение возместить отелям часть затрат в связи с отменой бронирований, а также на выплату зарплаты, коммунальных и арендных платежей, расходов на рекламу, обслуживание и ремонт техники, уплаты налогов. На такие субсидии из краевого резервного фонда направили 50 миллионов рублей. Мера сразу показала свою востребованность, мы уже получили десятки заявок, – рассказал Вениамин Кондратьев.

Порядок

предоставления субсидии за отмену бронирования определили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия. Возмещению подлежат не более 95% операционных расходов или не более 25% от заявленных к возврату средств по отмененным бронированиям. На одного участника отбора предусматривается не более 15 млн рублей. Заявки принимают до 3 августа.

Система мер поддержки бизнеса Анапы и Темрюкского района также включает отсрочки по налогам и страховым взносам до конца 2025 года, льготные займы Фонда микрофинансирования по ставкам от 2% до 3,25%, субсидию на развитие туристской инфраструктуры, поддержку детских здравниц в 220 млн рублей на приобретение путевок. По итогам встречи с представителями санаторно-курортного комплекса Анапы Вениамин Кондратьев также поручил подготовить обращение в Правительство и Минэкономразвития России о продлении федеральных льгот. Дополнительно регион планирует ввести компенсацию до 50% расходов на текущий ремонт и оснащение номерного фонда, возмещение затрат на выплату зарплаты работникам детских здравниц.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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