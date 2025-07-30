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Волонтеры-участники ликвидации последствий ЧС на Черноморском побережье могут посетить молодежный лагерь «Регион 93»

Светлана Олтушевская 30.07.2025 Общество

Для них с 18 по 22 августа проведут смену #РегионДобрыхДел. На нее также могут зарегистрироваться представители добровольческих организаций и объединений по различным направлениям в возрасте от 18 до 35 лет.

– Эта смена объединит ребят, чья энергия и самоотверженность вдохновляют. Они меняют мир вокруг себя, разрабатывают и реализуют важные социальные инициативы. Эта тематическая смена станет уникальной площадкой для молодых людей, где они смогут найти единомышленников, прокачать свои навыки на различных мастер-классах и встречах с ведущими экспертами края, – отметил руководитель департамента молодежной политики Краснодарского края Роман Дмитриев.

 Программа, которую разработал Центр молодежных инициатив Краснодарского края, включает три ключевых трека. Это «Практика спасателя», «Диалог с ответственными» и «Добровольчество системно».

Смена станет завершающей в 2025 году. Ее участники пройдут обучение у специалистов МЧС, занятия по медицине, различные мастер-классы. В рамках смены организуют церемонию награждения активных волонтеров, развлекательную программу, в том числе выступления творческих коллективов и вечер бардовской песни.

«Регион 93» – крупнейший молодежный форум Краснодарского края, ежегодно объединяющий более 2 тыс. участников. Регистрация на тематические смены проходит по ссылке. 

 

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник: admkrai.krasnodar.ru

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