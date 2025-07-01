Министр здравоохранения Кубани вручил дипломы выпускникам Кубанского медицинского университета

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Торжественную церемонию провели в Краснодарском академическом театре драмы. В этом году вуз выпустил 1,1 тыс. специалистов, из них 167 – с красным дипломом.

– Вы закончили медицинский университет и получили престижную и важную профессию. Впервые за 105 лет в нашем медицинском университете самый большой выпуск – 1100 врачей и провизоров. Хочу поблагодарить профессорско-преподавательский состав и сотрудников университета за то, что они вложили душу в своих студентов, а сегодняшние выпускники передадут ее уже своим пациентам, – сказал Евгений Филиппов.

В системе здравоохранения Краснодарского края работают более 68 тыс. медработников – врачи, медсестры, фельдшеры и санитары. Функционируют около 220 лечебно-профилактических учреждений – это больницы, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, офисы врача общей практики.

Подготовкой кадров для отрасли в регионе занимаются Кубанский государственный медицинский университет и 10 государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профобразования, в том числе 7 филиалов. В медицинских колледжах на всех курсах обучаются более 9 тыс. студентов. Ежегодный выпуск специалистов в колледжах – более 2 тыс. человек.

Пресс-служба администрации Краснодарского края