Вениамин Кондратьев проинспектировал пляжные территории Ейской Косы

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Губернатор Краснодарского края оценил ее рекреационный потенциал во время рабочей поездки в муниципалитет. В объезде также участвовали заместители главы региона, руководители профильных ведомств и глава района Роман Бублик.

В апреле 2024 года во время посещения Ейской Косы Вениамин Кондратьев поручил привести эту территорию в порядок – убрать торговые точки с земли, предназначенной под благоустройство. В результате здесь демонтировали 25 нестационарных объектов, не соответствующих принятой схеме размещения.

– Наши курорты должны соответствовать современным стандартам, и Ейск – не исключение. Год назад на этом месте были торговые точки, которые портили облик набережной. Сегодня их убрали, и мы видим существенные изменения, но это лишь небольшая часть побережья. Рядом остаются участки, которые также требуют обновления. Вы задали высокую планку и важно продолжить эту работу, чтобы весь город соответствовал такому стандарту. Тогда Азовское побережье действительно станет комфортным курортом высокого уровня, – отметил Вениамин Кондратьев.

На Ейской Косе расположено пять оборудованных пляжей и столько же зон для отдыха. Работает 17 средств размещения с общим номерным фондом более 1,1 тыс. мест, максимальный уровень сервиса – три звезды. Есть пункты общепита, мини-аквапарк и аттракционы.

Одна из основных проблем для будущего развития территории – размыв берега. Обследование показало, что ежегодно море отбирает у косы от двух до четырех метров суши. Вениамин Кондратьев поручил проработать возможные варианты решения этого вопроса со специализированными проектными службами и сделать это в максимально короткие сроки.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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