На Ейской косе реконструируют объекты торговли и общепита

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В преддверии летнего курортного сезона руководитель департамента потребительской сферы края Роман Куринный посетил Ейский район и оценил модернизацию объектов потребительской сферы.
Сейчас идет благоустройство входной группы Ейской косы. Уже демонтированы строения, закрывающие вид на море. Арендатор участка разрабатывает проект с учетом существующих капитальных объектов. Их внешний вид также обновляют.
– Модернизация и упорядочение объектов торговли, кафе и ресторанов на набережных направлены на создание комфортной среды, привлекательной для жителей и туристов Краснодарского края. Современные пространства, сочетающие в себе эстетику, функциональность и экологичность, способны не только повысить качество обслуживания, но и стать визитной карточкой города, – отметил Роман Куринный.
Планируется, что к началу летнего сезона на прибрежной территории построят автомобильную парковку, торговый ряд, летнее кафе и кондитерскую. Затем начнут возводить центр отдыха «Аквамарин» с аквазоной и территориями отдыха.
Пресс-служба администрации Краснодарского края
Источник: admkrai.krasnodar.ru