На Ейской косе реконструируют объекты торговли и общепита







1

из

4

В преддверии летнего курортного сезона руководитель департамента потребительской сферы края Роман Куринный посетил Ейский район и оценил модернизацию объектов потребительской сферы.

Сейчас идет благоустройство входной группы Ейской косы. Уже демонтированы строения, закрывающие вид на море. Арендатор участка разрабатывает проект с учетом существующих капитальных объектов. Их внешний вид также обновляют.

– Модернизация и упорядочение объектов торговли, кафе и ресторанов на набережных направлены на создание комфортной среды, привлекательной для жителей и туристов Краснодарского края. Современные пространства, сочетающие в себе эстетику, функциональность и экологичность, способны не только повысить качество обслуживания, но и стать визитной карточкой города, – отметил Роман Куринный.

Планируется, что к началу летнего сезона на прибрежной территории построят автомобильную парковку, торговый ряд, летнее кафе и кондитерскую. Затем начнут возводить центр отдыха «Аквамарин» с аквазоной и территориями отдыха.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник: admkrai.krasnodar.ru