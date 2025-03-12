Вениамин Кондратьев: На сегодняшний день в зоне ЧС в Анапе работают 1,7 тысячи человек







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– Прежде всего, хочу поблагодарить всех, кто продолжает работу на побережье каждый день, без выходных и в любую погоду. С прошлой недели стала повышаться температура воздуха и воды. Это приводит к незначительным локальным выбросам нефтепродуктов на берег. На сегодняшний день в зоне ЧС работают более 1,7 тысячи человек – муниципальные команды, сотрудники МЧС, Кубань-СПАС, добровольцы. Если выбросы будут увеличиваться, то нарастим группировку сил. Важно не ослаблять контроль за ситуацией, – сказал Вениамин Кондратьев.

Также глава региона акцентировал внимание на необходимости вывезти весь загрязненный песок с площадки временного накопления в хуторе Воскресенском. Сейчас там остается около 70 тысяч тонн.

Врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник рассказал, что в процессе утилизации задействованы 5 лицензированных организаций.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Источник: admkrai.krasnodar.ru