Вениамин Кондратьев: На сегодняшний день в зоне ЧС в Анапе работают 1,7 тысячи человек

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– Прежде всего, хочу поблагодарить всех, кто продолжает работу на побережье каждый день, без выходных и в любую погоду. С прошлой недели стала повышаться температура воздуха и воды. Это приводит к незначительным локальным выбросам нефтепродуктов на берег. На сегодняшний день в зоне ЧС работают более 1,7 тысячи человек – муниципальные команды, сотрудники МЧС, Кубань-СПАС, добровольцы. Если выбросы будут увеличиваться, то нарастим группировку сил. Важно не ослаблять контроль за ситуацией, – сказал Вениамин Кондратьев.
Также глава региона акцентировал внимание на необходимости вывезти весь загрязненный песок с площадки временного накопления в хуторе Воскресенском. Сейчас там остается около 70 тысяч тонн.
Врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник рассказал, что в процессе утилизации задействованы 5 лицензированных организаций.
Пресс-служба администрации Краснодарского края
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Источник: admkrai.krasnodar.ru