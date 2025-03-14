В Краснодаре прошло заседание краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

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Под руководством вице-губернатора региона Анны Миньковой обсудили вопросы охраны труда, трудоустройства подростков и уровня заработной платы.



В заседании приняли участие представители министерств и ведомств администрации региона, Краснодарского краевого объединения организаций профсоюзов и ассоциации «Объединение работодателей Краснодарского края».

– Сегодня на рынке труда ощущается явный дефицит рабочей силы, и требуются действенные меры для исправления ситуации. В этом году через центры занятости планируется трудоустроить 31,5 тысячи человек на постоянной основе и еще 30 тысяч – временно. А всего на рынке труда 63,6 тысячи вакантных мест. Кроме этого, ведется переподготовка и повышение квалификации жителей края – в прошлом году обучение прошли свыше 6 тысяч человек, – сказала Анна Минькова.

На программу содействия занятости в Краснодарском крае в этом году предусмотрели 1,1 млрд рублей. В нее входит также переобучение жителей другим профессиям и повышение их квалификации.

Благодаря региональным мерам финансовой поддержки, субсидированию, работе Фонда микрофинасирования за прошлый год число самозанятых увеличили на 156 тысяч человек. Всего в крае порядка 634 тысяч самозанятых.

Особое внимание уделили вопросу низкого уровня оплаты труда. По словам Анны Миньковой, несмотря на высокий спрос на рабочую силу, средняя зарплата по предложенным вакансиям всего 46,5 тысячи рублей, что значительно меньше среднего уровня. Эта проблема касается как частного сектора, так и государственных структур, особенно сферы культуры. Решение данной проблемы является приоритетным.

Отдельно обсудили занятость несовершеннолетних. С учетом роста числа детей в регионе в этом году предстоит трудоустроить 40 тысяч подростков. Анна Минькова поручила профильному ведомству проработать вопрос с работодателями.

Также состоялось награждение победителей конкурса рисунков «Я выбираю безопасный труд». На него представили работы более 21 тысяч ребят, победили 12 школьников и 12 педагогов.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник: admkrai.krasnodar.ru