За последние 8 лет в Краснодарском крае обновили 1,5 тысячи парков и скверов







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В 2025 году эту работу продолжат по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Сделали подборку о том, как с 24 по 29 марта в регионе также реализовывали национальные проекты «Продолжительная и активная жизнь», «Эффективная и конкурентная экономика», «Семья».

Нацпроект «Инфраструктура для жизни»

– Мы все хотим жить в комфортных городах и станицах. Ходить по красивым улицам, поэтому прилагаем много усилий, чтобы все общественные пространства были именно такими. За последние 8 лет в крае обновили 1,5 тысячи парков и скверов на сумму свыше 20 миллиардов рублей. И эта работа не заканчивается, в 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжим заниматься благоустройством, – сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

– В станице Нововеличковской Динского района

обновляют

зеленую зону.

– В Успенском районе начали

реконструкцию

общественной территории в центре села Коноково.

– В селе Новоурупском

обновят

зону отдыха. До конца года здесь уложат пешеходную плитку, смонтируют новую систему освещения, проведут работы по озеленению. Вторым этапом в 2026 году обустроят спортивную и детскую площадки.

– В Краснодаре

благоустраивают

сквер им. Чепеги в Юбилейном микрорайоне.

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»

– Сельхозпредприятие из Тихорецкого района

присоединилось

к федеральному проекту «Производительность труда».

– Кубанским предприятиям-участникам проекта доступно бесплатное

обучение

инструментам и методикам бережливого производства.

– Процесс трансформации продолжает «Южная рисовая компания», которая

тиражирует

успешный опыт в рамках «Производительности труда».

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»

– В станице Махошевской Мостовского района

открыли

новую амбулаторию.

– В Усть-Лабинском районе капитально

отремонтируют

детскую поликлинику.

Нацпроект «Семья»

– В Краснодарском крае капитально

отремонтируют

5 учреждений культуры в Анапе, Краснодаре, Кущевском и Каневском районах. Также оснастят два муниципальных музея и пять модельных библиотек.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Источник: admkrai.krasnodar.ru