За последние 8 лет в Краснодарском крае обновили 1,5 тысячи парков и скверов

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В 2025 году эту работу продолжат по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Сделали подборку о том, как с 24 по 29 марта в регионе также реализовывали национальные проекты «Продолжительная и активная жизнь», «Эффективная и конкурентная экономика», «Семья».
Нацпроект «Инфраструктура для жизни»
– Мы все хотим жить в комфортных городах и станицах. Ходить по красивым улицам, поэтому прилагаем много усилий, чтобы все общественные пространства были именно такими. За последние 8 лет в крае обновили 1,5 тысячи парков и скверов на сумму свыше 20 миллиардов рублей. И эта работа не заканчивается, в 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжим заниматься благоустройством, – сказал губернатор Вениамин Кондратьев.
– В станице Нововеличковской Динского района
обновляют
зеленую зону.
– В Успенском районе начали
реконструкцию
общественной территории в центре села Коноково.
– В селе Новоурупском
обновят
зону отдыха. До конца года здесь уложат пешеходную плитку, смонтируют новую систему освещения, проведут работы по озеленению. Вторым этапом в 2026 году обустроят спортивную и детскую площадки.
– В Краснодаре
благоустраивают
сквер им. Чепеги в Юбилейном микрорайоне.
Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»
– Сельхозпредприятие из Тихорецкого района
присоединилось
к федеральному проекту «Производительность труда».
– Кубанским предприятиям-участникам проекта доступно бесплатное
обучение
инструментам и методикам бережливого производства.
– Процесс трансформации продолжает «Южная рисовая компания», которая
тиражирует
успешный опыт в рамках «Производительности труда».
Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»
– В станице Махошевской Мостовского района
открыли
новую амбулаторию.
– В Усть-Лабинском районе капитально
отремонтируют
детскую поликлинику.
Нацпроект «Семья»
– В Краснодарском крае капитально
отремонтируют
5 учреждений культуры в Анапе, Краснодаре, Кущевском и Каневском районах. Также оснастят два муниципальных музея и пять модельных библиотек.
Пресс-служба администрации Краснодарского края
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Источник: admkrai.krasnodar.ru