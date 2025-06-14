На краевом совещании обсудили военно-патриотическое воспитание и развитие казачества в Геленджике

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Дата:

13 июня 2025, Пятница 14:27

Событие:

Совещание провел заместитель губернатора, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

– В состав Геленджикского районного казачьего общества входит 8 первичных обществ общей численностью свыше 850 казаков. Из них 49 несут службу по охране общественного порядка и защите государственной границы совместно с сотрудниками полиции и пограничного управления ФСБ России по краю. Важно обеспечить охрану общественного порядка на должном уровне, особенно в летний курортный сезон в связи с планируемым увеличением количества отдыхающих на территории города-курорта. Свыше 60 казаков выполняют боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Девять представителей казачества из муниципалитета погибли за Отечество. Необходимо обеспечить семьям адресную помощь и оказывать всяческое содействие, – сказал Александр Власов.

В совещании приняли участие представители администрации муниципалитета, департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью края, войскового правления. Они рассмотрели основные итоги и направления деятельности Геленджикскогорайонного казачьего общества. Обсудили вопросы военно-патриотического воспитания казачьей молодежи. В муниципалитете функционирует две школы с региональным статусом «казачья образовательная организация», а всего на базе 19 школ открыты 61 класс и 8 групп казачьей направленности, в которых обучается порядка 2 тыс. казачат. За ними закреплены 42 казака-наставника. Геленджикское муниципальное отделение Союза казачьей молодежи Кубани насчитывает свыше 1,6 тыс. человек.

Войсковой атаман отметил важность проведения системной работы в целях допризывной подготовки молодежи, духовно-нравственного и физического развития казачат. На территории города работают военно-спортивные казачьи клубы, в которых обучают армейскому-рукопашному бою, боксу, карате, боевому самбо. Также на совещании обсудили вопросы дальнейшего развития экономической деятельности местного казачества, организацию объектов торговли, поддержку участников специальной военной операции.

Пресс-служба администрации Краснодарского края