Командные соревнования «Энергия спорта» стартовали в Краснодарском крае

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Любителей здорового образа жизни собрали в Краснодаре: 97 команд, или почти 200 человек, приняли участие в турнире и преодолели трассу из 14 препятствий на мотодроме регионального центра спортивной подготовки № 1.

– «Энергия спорта» – это интересное физкультурное мероприятие, которое проводится в крае уже третий год подряд. В 2025-м мы увеличили количество турниров – командные соревнования пройдут в 4 этапа и займут почетное место среди главных спортивных событий Кубани. Следующий старт запланирован на 21 июня, – прокомментировал министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

Участников и зрителей приветствовали замминистра спорта края Кирилл Липчиу и председатель Спортивного совета Краснодарского края, депутат ЗСК Ирина Караваева.

Трассу спортсмены проходили на скорость, преодолевая разные препятствия: водную преграду, «пластуны», «паутину», «коллектор», «бревно», «болото», параллельную переправу, «Эверест» и другие.

21 июня соревнования пройдут также в Краснодаре. К участию приглашаются команды в составе 8 спортсменов: женщин и мужчин должно быть поровну. Возраст участников по условиям турнира – от 18 до 60 лет. Желающим нужно пройти регистрацию по ссылке.

Пресс-служба администрации Краснодарского края