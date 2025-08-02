На Кубани отметили 83-ю годовщину Кущевской атаки

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Торжественное мероприятие, посвященное важной дате в истории Краснодарского края, состоялось на территории мемориального комплекса «Поле казачьей Славы» в станице Кущевской.

В числе участников – заместитель губернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, глава Кущевского района Илья Гузев, представители духовенства и Всевеликого войска Донского.

– Каждый год второго августа мы вспоминаем о подвиге конного строя 17-го казачьего кавалерийского корпуса, который в меньшинстве выступил против фашистских танков и пушек. Земля, на которой мы с вами стоим, пропитана кровью наших предков. Они не жалели себя, видели свое предназначение в том, чтобы выполнить долг перед Родиной. Сегодня идет специальная военная операция, и наши с вами братья вновь отстаивают интересы России, делают великое дело. На наших глазах вершится история, как и тогда – в сороковые. Герои всех времен живут вечно в памяти потомков. Историческая летопись России соткана из миллионов подвигов русских людей, и немалая часть – подвиги казачества, – сказал Александр Власов.



Под гимны России и Кубани пронесли знамена и почетные знаки «Рубеж воинской доблести». Почетный караул Кубанского казачьего войска нес Вахту Памяти у часовни – перед памятником казаку-гвардейцу. После минуты молчания в память о павших героях присутствующие возложили к нему цветы под ружейный салют.

В рамках памятного мероприятия Александр Власов вручил краевые награды участникам специальной военной операции, отличившимся при выполнении боевых задач.

На этнографическом подворье организовали выставки о героическом наследии казаков. В куренях муниципальных образований сделали реконструкцию «Казачья станица». Ремесленники из Краснодарского края и Ростовской области провели мастер-классы по изготовлению предметов и утвари традиционного казачьего быта. Коллекционеры Кущевского района показали военную технику 1941–1945 годов.

Также работали площадка конного клуба, выставка макетов оружия, воинского снаряжения, предметов фронтового быта и обмундирования «Память поколений – достояние будущего». Гости увидели тематическую концертную программу и показательные выступления по поясному бою. Работала полевая кухня.

День, посвященный подвигу казаков-гвардейцев, в календаре памятных дат Краснодарского края появился три года назад.

В августе 1942-го казакам 17-го казачьего кавалерийского корпуса при неравных силах удалось выстоять перед натиском немецко-фашистских захватчиков и заставить врага отступить почти на 12 километров. Более 500 командиров и казаков за этот военный эпизод были награждены орденами и медалями.

Годовщину легендарной атаки накануне отметили и в Ейском казачьем отделе – провели патриотический автопробег «Рубеж воинской доблести». Старт был в станице Канеловской, там состоялся митинг с возложением цветов. Затем казаки проехали по местам боевых действий в Староминском и Кущевском районах, где находился оборонительный рубеж Кущевская – Шкуринская – Канеловская.

Пресс-служба администрации Краснодарского края