Вениамин Кондратьев: Краснодарский край присоединился к федеральному проекту «Императорский маршрут»

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Соглашение о включении региона в историко-культурный туристический проект заключили в Марие-Магдалининском женском монастыре в станице Роговской Тимашевского района в дни празднования 30-летия возрождения обители.

Подписи под документом поставили губернатор Вениамин Кондратьев и председатель наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова. В мероприятии также приняли участие заместители главы региона Анна Минькова, Александр Руппель и Александр Власов, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий.

– Мы должны обязательно использовать весь потенциал туризма, в том числе исторического и культурно-просветительского. Разные виды туризма сейчас востребованы, и я уверена, что россияне, которые едут на Кубань на наши знаменитые курорты, тоже ищут ответы на многие вопросы, которые есть у них и связаны с историей нашей страны. Они хотят посетить и картинные галереи, и музеи, и исторические объекты. «Императорский маршрут», с его туристическим и просветительским потенциалом, дает отличную возможность для этого. Самая главная задача – опираться на историческую правду, которая составляет содержательную основу «Императорского маршрута», – отметила Анна Громова.

Губернатор поблагодарил Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество за такую инициативу и подчеркнул, что Краснодарский край – лидер в сфере туризма, ежегодно принимает около 20 миллионов отдыхающих. «Императорский маршрут» даст возможность жителям и гостям приобщиться к богатому историко-культурному наследию и посмотреть на регион по-новому. Проект также важен для воспитания молодого поколения, сохранения исторической памяти и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей.

– Мы подписали соглашение о включении Краснодарского края в федеральный проект «Императорский маршрут». Он уже объединяет многие регионы России, в которых есть места, связанные с историей Дома Романовых. Краснодарский край стал 32 таким регионом. Императорский маршрут – это не просто путешествие, это история большого многонационального народа. В нашем казачьем крае всегда с большим уважением относились к Императорской Фамилии. Представители династии Романовых не раз посещали наш регион и внесли большой вклад в укрепление казачества и православной веры на Кубани. Марие-Магдалининский монастырь был основан по решению императора Николая Первого. В эти дни он отмечает 30 лет со дня своего возрождения. Уверен, обитель станет одним из интересных мест «Императорского маршрута», а сам проект будет востребованным, – сказал Вениамин Кондратьев.

В рамках подписания соглашения Фонд представил передвижную выставку «Императрица Мария Александровна. Жизнь как подвиг христианского милосердия», посвященную жизненному пути и благотворительной деятельности российский государыни.

«Императорский маршрут» в регионах следует по местам, связанным с пребыванием и историей Императорского Дома Романовых. В рамках его реализации в России Фондом ЕСПО созданы 10 музеев. Они знакомят туристов с разными сторонами жизни членов Императорской Фамилии: семья, воспитание детей, благотворительность, служение Отечеству на фронтах, основание новых городов и экономических направлений, окружение Императорской Семьи, путешествия, хобби, паломничества и многое другое.

Одной из первых точек посещения маршрута в Краснодарском крае станет обитель в честь святой равноапостольной Марии Магдалины – небесной покровительницы великой княгини Марии Александровны, супруги будущего императора Александра II. Это первый на Кубани православный женский монастырь. В дореволюционное время там было около 500 насельниц, они принимали девочек-подростков на обучение церковному пению, рукоделию и чтению. Как рассказывают историки, ставшая императрицей Мария Александровна не обходила вниманием обитель. В 1850-е годы она пожертвовала монахиням Евангелие в золоченом окладе и более 30 богослужебных книг, полный комплект облачений.

В истории региона и казачества есть и другие страницы, связанные с императорской фамилией. В 1888 году Кубань посещали Александр III, наследник престола Николай и другие члены царской семьи. В Краснодаре о визите высочайших особ напоминает восстановленная Триумфальная арка.

А в станицу Новоминскую Каневского района в 1918 году из оккупированного немцами Крыма бежала Великая княгиня Ольга Александровна – младшая дочь Александра III и Марии Федоровны, сестра Императора Николая II. Со своей семьей она прожила там целый год до эмиграции.

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Фонд ЕСПО был основан в 2011 году в Москве для продолжения традиций просвещения, милосердия и благотворительности, заложенных выдающимися представителями Императорского Дома Романовых – в первую очередь, Великим Князем Сергеем Александровичем (1857-1905) и святой преподобномученицей Великой Княгиней Елисаветой Феодоровной (1864-1918). Совместно с Русской Православной Церковью Фонд осуществляет проекты, посвященные 300-летней истории Императорской России.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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