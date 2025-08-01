Вениамин Кондратьев: Пока не решена проблема с водой, новой застройки в Новороссийске не будет







1

из

8

На встрече с жителями города-героя губернатор подчеркнул, что это принципиальная позиция краевых властей. Больше всего вопросов из зала касалось именно водоснабжения.

Житель улицы Привольной пожаловался главе региона на проблемы с водой и выразил опасения по поводу планов в 300 метрах от его дома построить ЖК, который в перспективе увеличит число потребителей. О такой же проблеме рассказала и жительница села Мысхако.

– Пока у жителей Новороссийска не будет воды, ничего нового строить не дадим. Это наша принципиальная позиция. Корень проблемы – непродуманная выдача разрешений на строительство новых микрорайонов без учета лимитов на воду, а также незаконные врезки. Стабильное водоснабжение – одна из первоочередных задач, и мы ее уже решаем. Проводим инвентаризацию всего комплекса, снижаем потери и параллельно приступим к строительству дополнительной нитки Троицкого водовода, – сказал Вениамин Кондратьев.

Замглавы региона Евгений Пергун доложил, что с крупными застройщиками проработали вопрос о капитальных вложениях в развитие систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, скорректировали саму схему водоснабжения. По поручению губернатора ограничили выдачу технических условий на присоединение для крупных объектов строительства, таких как многоквартирные жилые дома.

Потери на сетях – еще одна причина нехватки воды в городе. Износ водопроводных коммуникаций превышает 70%. На решение этой проблемы на 2025 – 2027 годы выделено 1,8 млрд рублей по муниципальной, региональной, производственной и инвестиционной программам.

– Завершено проектирование второй нитки Троицкого водовода протяженностью 30 километров – от Троицкого месторождения до Крымска. В ближайшее время приступим к работам. Срок завершения – 2027 год. Приступили к подготовке техзадания для проектирования участка водовода от Крымска до Новороссийска, протяженностью 30 километров, который планируем построить к 2028 году, – доложил Евгений Пергун.

Также жители села Борисовка пожаловались на отключения электричества. Как рассказал Евгений Пергун, чтобы решить вопрос, до конца 2025 года компания «НЭСК» обновит 7 км линий

Сроками окончания строительства газопровода интересовались жители села Южная Озереевка. Работы уже на завершающем этапе, готовность объекта – 95%. Предстоящей осенью уже можно будет подавать заявление для подключения домовладений.

Общественный активист Жанна Менгелевич рассказала о грязных стоках, которые попадают в реку Озерейку из-за нештатной ситуации на очистных сооружениях. Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что оборудование, которое вышло из строя, уже ремонтируют. Полностью проблему устранят к 15 сентября.

Пресс-служба администрации краснодарского края

Теги:

Губернатор