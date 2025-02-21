На Кубани проведут тематические мероприятия ко Дню защитника Отечества

Во всех муниципалитетах региона в День защитника Отечества проведут церемонии возложения цветов и венков к памятникам и мемориалам военной истории. В Сочи организуют слет-турнир военно-патриотических отрядов образовательных организаций города-курорта. В Горячем Ключе – фестиваль реконструкторов, посвященных русскому оружию и военачальникам.

В тематических мероприятиях примут участие более 1,5 тысячи воспитанников казачьих кадетских корпусов региона, а также курсантов центра «Патриот». Для них проведут акции и проекты, в числе которых «ПоZыVной Победа», «Открытая образовательная среда – занятие с Героем», «Держава армией сильна», «Свеча и гранит».

– На сегодняшний день в центре «Патриот» и казачьих кадетских корпусах ко Дню защитника Отечества уже прошло порядка 60 мероприятий. Здесь применяются лучшие практики патриотического воспитания, ведется масштабная работа по историческому просвещению допризывной молодежи – будущих защитников Отечества, – рассказал руководитель департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Александр Тарарыкин.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края, в честь Дня защитника Отечества на Кубани проведут около 150 спортивных тематических мероприятий. Участие в них смогут принять все желающие. Среди запланированных событий – 13-ая международная спортивно-патриотическая акция «Быть здоровым – это модно!» в Анапе. В Ейском районе в течение нескольких дней будет проходить традиционный турнир по баскетболу, посвященный памяти воина-интернационалиста Юрия Грибко. Для семейных команд, состоящих из отцов и сыновей, в Крымском районе организуют матчи по мини-футболу.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник: admkrai.krasnodar.ru